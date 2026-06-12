Decor quá tay và khoảng lùi của cảm xúc

Võ Thị Thanh Huyền - 12/06/2026 18:55

Trào lưu check-in khiến nhiều điểm đến bị khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.