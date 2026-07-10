Dệt may H à T ĩnh : từ dây chuyền thông minh đến tăng trưởng bền vững

Khánh Huyền - 10/07/2026 20:21

Để tăng cạnh tranh, doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh đã đầu tư dây chuyền hiện đại và ứng dụng AI vào sản xuất nhằm tối ưu chi phí, nâng cao năng suất.