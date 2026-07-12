Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/7 ngày 13/7/2026

PV - 12/07/2026 17:58

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/7 ngày 13/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh