Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/7 ngày 12/7/2026

PV - 11/07/2026 18:27

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 11/7 ngày 12/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh