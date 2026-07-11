Văn hóa giao thông - Vì sao vẫn “lỗi nhịp”?

Trần Huyền - 11/07/2026 18:11

Khi hạ tầng đô thị đang dần được đồng bộ, văn hóa giao thông vẫn còn “lỗi nhịp” bởi sự thiếu ý thức của không ít người cầm lái.