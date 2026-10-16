Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 16/10 ngày 17/10/2026

Kim Anh - 16/10/2026 17:43

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 16/10 ngày 17/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh