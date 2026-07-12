Đục thủy tinh thể - Nhận biết sớm, can thiệp kịp thời

Nguyễn Thị Thuận - 12/07/2026 21:43

Đục thủy tinh thể là bệnh phổ biến ở người cao tuổi, nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay.