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Đục thủy tinh thể - Nhận biết sớm, can thiệp kịp thời

Nguyễn Thị Thuận - 12/07/2026 21:43
Đục thủy tinh thể là bệnh phổ biến ở người cao tuổi, nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay.
Đục thủy tinh thể - Nhận biết sớm, can thiệp kịp thời
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