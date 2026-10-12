Hỗ trợ pháp lý – điểm tựa để doanh nghiệp phát triển bền vững

Trần Huyền - 12/10/2026 20:12

Cùng với triển khai Nghị định 18/2026 của Chính phủ, Hà Tĩnh công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật, mở rộng kênh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp