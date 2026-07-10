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Nông nghiệp nông thôn

Hồng Yên Du – từ cây trồng truyền thống đến hướng phát triển kinh tế

Đoàn Mai Hoa - 07/10/2026 16:43
Từ một loại cây ăn quả truyền thống, hồng giòn Yên Du (thôn Đức Lĩnh, xã Mai Hoa) đang từng bước được nâng tầm thành sản phẩm hàng hóa.
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