Khi "người lạ" yêu văn hóa Hà Tĩnh

Phạm Hương Ly - 13/06/2026 16:31

Khi "người lạ" yêu văn hóa Hà Tĩnh, họ trở thành những "sứ giả" lan tỏa vẻ đẹp Hà Tĩnh theo nhiều cách rất tự nhiên và chân thành.