Về Báo Hà Tĩnh
Sống khỏe cùng BHT

Ngủ ngáy cảnh báo những nguy cơ gì? Cần làm gì để cải thiện

Hải Thuận - 15/06/2026 07:57
Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác.
Ngủ ngáy cảnh báo những nguy cơ gì?
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Giữ đôi mắt khoẻ mạnh trong mùa nắng nóng
Sống khỏe cùng BHT

Giữ đôi mắt khoẻ mạnh trong mùa nắng nóng

Nỗi lo tiêu chảy ở trẻ trong mùa nóng
Sống khỏe cùng BHT

Nỗi lo tiêu chảy ở trẻ trong mùa nóng

Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ
Sống khỏe cùng BHT

Hiểu đúng về tiền mãn kinh ở phụ nữ

Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng
Sống khỏe cùng BHT

Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng

Cận thị học đường: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời
Sống khỏe cùng BHT

Cận thị học đường: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO