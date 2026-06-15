Ngủ ngáy cảnh báo những nguy cơ gì? Cần làm gì để cải thiện

Hải Thuận - 15/06/2026 07:57

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác.