Nhịp sống số: Những “mắt xích số” ở cơ sở

Dương Phương - 24/06/2026 17:18

Đằng sau các tiện ích số là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ cơ sở. Họ là những “mắt xích số” quan trọng đưa chính quyền số đến gần hơn với người dân.