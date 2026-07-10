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Truyền hình Công an Hà Tĩnh

Những điểm tựa yêu thương

Phan Thị Kim Anh - 07/10/2026 16:46
Từ những mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi Công an xã”, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh đang trở thành điểm tựa yêu thương cho 100 em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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