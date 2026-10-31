Những ngôi làng lưu giữ mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh

Phạm Hương Ly - 31/10/2026 17:29

Qua bao thế hệ, nhiều ngôi làng ở Hà Tĩnh vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, trở thành dấu ấn trong lịch sử và đời sống của mỗi vùng quê.