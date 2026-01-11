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"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội: ranh giới nào cho lòng trắc ẩn?

Kiều Anh - 01/11/2026 08:13
Lòng trắc ẩn vốn là cảm xúc đẹp, nhưng khi thiếu tỉnh táo, có thể trở thành bao biện, khiến đúng sai bị đánh tráo, đặc biệt là trên không gian mạng.
"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội: ranh giới nào cho lòng trắc ẩn?
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