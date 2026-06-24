Võ cổ truyền: Sân chơi rèn luyện nhân cách

Võ Thị Thanh Huyền - 24/06/2026 22:37

Những năm gần đây, võ cổ truyền đang trở thành sân chơi bổ ích, giúp thanh thiếu nhi Hà Tĩnh rèn luyện thể chất, ý chí và nhân cách.