27/09/2022 14:46

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo, từ đêm 27 đến ngày 30/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt.

Lê Tuấn - Văn Đức