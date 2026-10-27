18% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng EVN CSKH

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 tháng triển khai, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có 18% khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện trực tuyến.
Ứng dụng EVN CSKH được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm trên toàn quốc từ ngày 15/6/2026, hướng tới xây dựng nền tảng chăm sóc khách hàng thống nhất, hiện đại. Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu, thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận thông báo mất điện, đăng ký dịch vụ điện và theo dõi lịch sử sử dụng điện ngay trên điện thoại.
Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Công ty đang quản lý, bán điện cho hơn 487.000 khách hàng. Để đưa ứng dụng đến gần hơn với người dân, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, Zalo, fanpage; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến các thôn, tổ dân phố và điểm thu tiền điện để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt miễn phí. Theo đó, hiện đã có 18% khách hàng cài đặt và sử dụng app EVN CSKH".
Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu nâng tỷ lệ khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH lên 28%. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp của ngành điện, sự vào cuộc của chính quyền địa phương được xác định là yếu tố quan trọng.
Ngày 3/9/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản về triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện trên địa bàn. Theo đó, các sở, ban, ngành được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng ứng dụng. UBND các xã, phường phối hợp với ngành điện hướng dẫn người dân cài đặt, khai thác tiện ích, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, hệ thống thông tin cơ sở và các tổ chức đoàn thể.
Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phương án kết nối, tích hợp hoặc tạo liên kết truy cập ứng dụng EVN CSKH trên nền tảng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh). Giải pháp này kỳ vọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn trên môi trường số.
Cùng với việc mở rộng số lượng người dùng, ngành điện đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin. Người dân được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc CH Play; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực.
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuẩn hóa thông tin trên hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, hướng tới kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Bộ NN&MT. Đây là bước đi quan trọng nhằm minh bạch thông tin, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương trên thị trường.
Việc sớm hoàn thành các dự án, công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh góp phần đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.
Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng vốn 39.600 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua/năm.
Từ những khó khăn trong thực tiễn công việc, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã biến ý tưởng thành những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, vận hành lưới.
Nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm và Tết Nguyên đán đặt ra yêu cầu Hà Tĩnh chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm nguồn hàng thiết yếu, ổn định giá cả và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Dự án cải tạo hệ thống sấy tinh quặng phục vụ sản xuất quặng vê viên giai đoạn II tại Nhà máy thép Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Việt Nam đã đủ điều kiện triển khai mua sắm. Nay trân trọng mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cạnh tranh công khai.
Năm 2026, mô hình canh tác lúa áp dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần giảm phát thải ước tính hơn 40.600 tấn CO2 tương đương; đồng thời nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.
Chính phủ đề xuất chuyển 5% giá trị hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, chỉ giải ngân cho chủ đầu tư khi người mua được cấp sổ hồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.