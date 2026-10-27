18% khách hàng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng EVN CSKH

Ứng dụng EVN CSKH được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm trên toàn quốc từ ngày 15/6/2026, hướng tới xây dựng nền tảng chăm sóc khách hàng thống nhất, hiện đại. Thông qua ứng dụng, người dân có thể tra cứu, thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận thông báo mất điện, đăng ký dịch vụ điện và theo dõi lịch sử sử dụng điện ngay trên điện thoại.

Nhân viên Điện lực Thành Sen hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng app EVN CSKH.

Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Công ty đang quản lý, bán điện cho hơn 487.000 khách hàng. Để đưa ứng dụng đến gần hơn với người dân, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, Zalo, fanpage; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến các thôn, tổ dân phố và điểm thu tiền điện để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt miễn phí. Theo đó, hiện đã có 18% khách hàng cài đặt và sử dụng app EVN CSKH".

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu nâng tỷ lệ khách hàng cài đặt ứng dụng EVN CSKH lên 28%. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh các giải pháp của ngành điện, sự vào cuộc của chính quyền địa phương được xác định là yếu tố quan trọng.

Ngày 3/9/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản về triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện trên địa bàn. Theo đó, các sở, ban, ngành được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng ứng dụng. UBND các xã, phường phối hợp với ngành điện hướng dẫn người dân cài đặt, khai thác tiện ích, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, hệ thống thông tin cơ sở và các tổ chức đoàn thể.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu phương án kết nối, tích hợp hoặc tạo liên kết truy cập ứng dụng EVN CSKH trên nền tảng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh). Giải pháp này kỳ vọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn trên môi trường số.

Ngành điện tiếp tục triển khai các giải pháp để gia tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng app EVN CSKH.

Cùng với việc mở rộng số lượng người dùng, ngành điện đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thông tin. Người dân được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc CH Play; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác; không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực.