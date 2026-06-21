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4 người chết tại Bắc Ninh gây chấn động

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4 người được xác định đã tử vong trên địa bàn phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh). Cảnh sát thông tin ban đầu rằng nghi phạm gây án cũng đã chết.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/6, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

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Hiện trường vụ án (Ảnh: Việt Yên).

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, thời điểm trên, cháu N.T.Ng. (sinh năm 2011) đang ở nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông xông vào tấn công. Sau khi thoát ra ngoài, cháu Ng. tri hô kêu cứu, thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Đ, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cho biết khi đến nơi, anh thấy cửa ngôi nhà đều bị khóa từ bên trong. Qua cửa kính tầng 1, phát hiện chị N.T.N. (sinh năm 1995) nằm bất động trong nhà.

Theo anh Đ, khi anh tìm cách tiếp cận các nạn nhân thì bị người đàn ông bên trong chống trả bằng cách xịt hơi cay vào mặt. Thấy đông người tập trung, đối tượng chạy lên tầng 2 của ngôi nhà cố thủ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Người dân sau đó đã phá cửa vào nhà, phát hiện thêm các nạn nhân là con của N.T.N đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N.T.N. và cháu B (con thứ hai chị N, sinh năm 2020) được xác định đã tử vong tại hiện trường. Cháu P (con trai lớn của chị N, sinh năm 2016) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cháu N.T.Ng. (em gái chị N) hiện đang được điều trị thương tích.

Hung thủ chốt cửa bên trong khi gây án, người dân phải đập cửa để vào nhà đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hung thủ chốt cửa bên trong khi gây án, người dân phải đập cửa để vào nhà đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và khống chế người đàn ông bị nghi liên quan đến vụ việc. Theo nguồn tin ban đầu, người này sau đó cũng tử vong do tự dùng dao đâm vào ngực và cắt cổ tay.

Danh tính người bị nghi liên quan đến vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh. Cũng theo một số người dân, Tuyên được cho là có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại với chị N.T.N. trong thời gian gần đây. Một người thân của các nạn nhân cho biết, chị N.T. N còn đang mang thai khoảng 4 tháng.

Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn, hiện sinh sống cùng con gái, em gái và bố mẹ đẻ. Cháu P là con trai lớn của chị N ở với bố, mới nghỉ hè, về ở với mẹ và em được vài hôm. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị N.T.N. đi làm nên không có mặt ở nhà.

Ngay trong đêm 20/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 21/6, công tác khám nghiệm cơ bản hoàn tất.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Bắc Ninh
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