Chữa răng không có giấy phép, một bác sĩ bị phạt 45 triệu đồng

Một bác sĩ ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị phạt hành chính với số tiền 45 triệu đồng do chữa răng tại nhà riêng không có giấy phép hoạt động.

Vào lúc 10h ngày 9/10, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an Hà Tĩnh phát hiện ông Trần Văn D. (SN 1986, ở thôn Phúc An, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) là bác sĩ vừa tiến hành nhổ răng cho một khách hàng ở xã Xuân Phổ và khám, chuẩn bị trồng răng cho một khách hàng ở xã Xuân Hội.

Quyết định xử phạt ông Trần Văn D. vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, ông D. không xuất trình được giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại nhà riêng ở thôn Phúc An, xã Xuân Phổ.

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và đề nghị huyện Nghi Xuân xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn D. về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng ký Quyết định số 3898/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Trần Văn D. với số tiền 45 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hữu Trung