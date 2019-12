CSGT Hà Tĩnh bắt 2 xe khách chở hàng trăm két bia, rượu ngoại từ Quảng Trị ra

Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách đường dài vận chuyển hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tiến Lộc (Can Lộc – Hà Tĩnh), Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn - Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 74B - 00788 do Lê Bá Hòa (SN 1976) và xe ô tô 74B - 00174 do Nguyễn Đức Tuấn (SN 1984), đều ở tỉnh Quảng Trị, điều khiển, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới cốp xe 74B - 00788 có 250 két bia Heineken, 20 két bia Corona và 60 chai rượu ngoại nhãn hiệu Redlabel; dưới cốp xe 74B - 00174 có 200 két bia, 25 thùng bia Heneiken, Leffe và Corona.

Tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ hợp pháp. Cả hai lái xe khai nhận số hàng nói trên được vận chuyển từ TP Đông Hà (Quảng Trị) ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Số hàng trên trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Đơn vị đã lập biên bản vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo qui định của pháp luật.

Hùng Cường