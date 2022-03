Đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch biển ở Lộc Hà

Mùa du lịch biển năm 2022 đang cận kề, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút triển khai các phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn cho du khách.

Công an huyện Lộc Hà nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch, bảo vệ tài sản, đảm bảo an toàn khi đến khu du lịch biển.

Mấy ngày nay, Đại úy Đặng Bá Thanh và Đại úy Nguyễn Công Việt (Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lộc Hà) thường xuyên được phân công ra khu vực bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) để kiểm tra, nắm bắt tình hình các nhà hàng, hộ kinh doanh, người đến bãi biển trước mùa du lịch mới.

Ngoài nhắc nhở, chấn chỉnh các hành vi cơi nới hành lang, các công trình gây mất mỹ quan, thẩm mỹ…, các anh còn phối hợp với chính quyền địa phương, Công an thị trấn triển khai sửa chữa các chòi canh, hệ thống cọc tiêu, biển báo, dọn vệ sinh môi trường và nhắc nhở những người có mặt ở bãi biển tuân thủ “5K”, chú ý bảo vệ tài sản, an toàn giao thông…

Công an huyện Lộc Hà trao đổi về công tác đảm bảo ANTT với chủ hộ kinh doanh tại bãi tắm Xuân Hải.

Với trách nhiệm được giao, Công an thị trấn Lộc Hà cũng đã tập trung vào cuộc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mời hơn 100 nhà hàng, nhà nghỉ, hộ kinh doanh khác tại bãi biển để nhắc nhở, ký cam kết giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không chèo kéo khách, tăng giá bán; không sử dụng loa công suất lớn; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng tuân thủ các biện pháp phòng dịch...

Công an thị trấn Lộc Hà yêu cầu các hộ kinh doanh ở kè biển không sử dụng loa công suất lớn, chú ý đảm bảo ANTT và phòng chống COVID-19 (ảnh T.L)

Thượng úy Hoàng Văn Bé - Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà thông tin: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch hành động cụ thể, đồng thời tiến hành tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác để răn đe các đối tượng cộm cán, ngăn ngừa các hành vi gây rối ANTT, hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách…”.

Công an thị trấn Lộc Hà nhắc nhở các cơ sở lưu trú, các nhà hàng phải đảm bảo an toàn về mọi mặt khi kinh doanh.

Để sẵn sàng cho mùa kinh doanh mới, các chủ nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh ở bãi tắm Xuân Hải đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng. Anh Trần Hữu Hòa - chủ nhà hàng Hòa Duân cho biết: “Được sự hướng dẫn, nhắc nhở của lực lượng công an và chính quyền địa phương, chúng tôi đã tiến hành ký cam kết và hứa sẽ đảm bảo ANTT, phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ, kinh doanh lành mạnh, đảm bảo giá cả...”.

Anh Trần Văn Hạ - Chủ nhà hàng Sơn Việt Hoàng thông tin thêm: Ngoài việc sửa sang cơ sở vật chất, mua sắm thêm đồ dùng, kết nối lại với các bạn hàng thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị các vật dụng, dụng cụ cần thiết để đảm bảo an toàn cháy nổ, phòng chống COVID-19 tại quán. Chúng tôi nhất định sẽ chấp hành nghiêm túc các nội dung đã ký cam kết với chính quyền và công an để góp phần đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh tại khu vực kinh doanh.

Lượng người, phương tiện về bãi tắm Xuân Hải trong những ngày này đang đông dần nên công tác đảm bảo ATGT đang được tăng cường.

Để mùa du lịch diễn ra an toàn, Công an huyện Lộc Hà đã triển khai các phương án đảm bảo ANTT cho du khách. Lực lượng CSGT đã cử các tổ công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang và họp chợ trên các trục đường chính xuống biển; hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ du khách khi xuống bãi tắm Xuân Hải, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất trật tự ATGT.

“Các phần việc cần thiết đã được được triển khai, trong đó, tập trung ký cam kết với các chủ nhà hàng, hộ kinh doanh; kiểm tra các cơ sở lưu trú; kiểm tra và bố trí phương tiện cứu hộ cứu nạn; tuần tra, kiểm soát khu vực bãi biển và các trục đường lớn hướng ra bãi biển; triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19… Qua đó, tạo môi trường an toàn, thân thiện đối với du khách”, Trung tá Lê Sỹ - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Lộc Hà cho biết.

Lực lượng CSGT Công an huyện Lộc Hà kiểm tra, nhắc nhở các thanh thiếu niên phải chấp hành ATGT khi xuống bãi tắm.

Theo dự báo, do người dân đang thích ứng dần với dịch COVID-19 nên mùa du lịch biển năm nay lượng khách về tắm biển Xuân Hải sẽ đông. Mặt khác, huyện Lộc Hà cũng đang dự kiến đề xuất với tỉnh cho phép tổ chức lễ hội du lịch biển năm 2022 gắn với kỷ niệm 15 năm thành lập huyện. Do đó, lực lượng Công an huyện tập trung thực hiện tốt các phương án để các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi.

T.Phúc