Đi tìm nguyên nhân nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Từ khi đưa vào sử dụng, Quốc lộ 1 (QL1) tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có không ít vụ gây chết người.

Sau thời gian được cải tạo, nâng cấp và hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015, QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với chiều dài 16,4 km thường xuyên có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là các loại xe khách đường dài, xe tải thùng, rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc. Điều này kéo theo tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này diễn ra rất phức tạp, nhất là đoạn qua các nút giao thông.

QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn.

Thời gian qua, đã có rất nhiều vụ va chạm giao thông, TNGT xảy ra trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Vụ TNGT nghiêm trọng gần đây nhất xảy ra vào rạng sáng 28/4 ở TDP 15, thị trấn Thạch Hà, cụ ông M.Q. B. (SN 1932, trú thị trấn Thạch Hà) bị xe tải mang BKS 89H – 000.90 do tài xế Lê Minh Khương (SN 1980, trú ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc, tông trúng dẫn tới tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến cụ ông tử vong ngày 28/4.

Trước đó, vào 19h tối 3/2, trên tuyến QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, cũng xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa xe khách giường nằm mang BKS 38B - 012.32 với 2 container mang BKS 86C - 074.21 kéo theo rơ-moóc 63R - 0095 và BKS 12C - 068.83 kéo theo rơ-moóc 12R - 006.01 khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện ở cả 2 chiều không thể di chuyển, xếp hàng dài nhiều km.

Vụ TNGT giữa xe tải và container khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng sáng 6/7/2020.

Xa hơn, lúc 5h ngày 6/7/2020, xe tải mang BKS 89C - 063.41 do tài xế Trần Quốc Toản (SN 1981, trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, tông trực diện với container mang BKS 61C - 369.51 kéo theo rơ-moóc 61R - 006.72 do tài xế Hồ Quang Tùng (SN 1985, trú tại xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại ở khu vực phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Vụ TNGT nghiêm trọng khiến tài xế Trần Quốc Toản tử vong, còn phụ xe Trịnh Huy Tùng (SN 1982, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và tài xế container bị thương nặng.

Dọc QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh có rất nhiều nút giao với đường liên thôn, liên xã, đường huyện, đường tỉnh tạo thành các ngã ba, ngã tư. Ảnh chụp đoạn qua thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Trên đây chỉ là 3 trong số hàng chục vụ TNGT đã xảy ra trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh trong các năm qua. Việc mất ATGT trên tuyến đường này đã gây bất an cho người dân mỗi khi qua lại nơi đây.

“Tôi rất lo lắng mỗi khi di chuyển qua các ngã ba, ngã tư giao cắt với QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh bởi xe cộ thường di chuyển rất nhanh, khi gặp sự cố bất ngờ thì cũng khó mà xử lý được. Mỗi khi muốn qua đường, tôi phải chờ cho các loại xe lớn qua hết thì mới dám di chuyển”, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1980, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) chia sẻ.

Nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Phú - Tân - Xuân (huyện Thạch Hà) được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông góp phần kéo giảm TNGT.

QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh chạy qua địa phận 6 xã của 3 huyện, thành phố ở Hà Tĩnh, gồm các xã: Thạch Long, Thạch Đài, Tân Lâm Hương, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà), phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên). Dọc tuyến đường này có hàng chục điểm giao cắt với các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường huyện, đường tỉnh.

Thời gian qua, tại một số nút giao có nguy cơ cao xảy ra TNGT đã được các ngành chức năng đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo nhấp nháy, gờ giảm tốc, sơn kẻ vạch đường, hệ thống biển báo… góp phần kiềm chế, giảm thiểu TNGT.

Việc các phương tiện thường xuyên ra vào vận chuyển hàng ở các kho bãi, cơ sở sản xuất dễ xảy ra xung đột với phương tiện lưu thông trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Ảnh chụp đoạn qua xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Tuy vậy, trên tuyến vẫn còn một số vị trí nút giao cắt chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, phạm vi nút giao rộng, bị che khuất tầm nhìn, tạo thành điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT như tại nút giao với đường liên xã Đài Xuân (Thạch Hà), nút giao với đường Hàm Nghi (TP. Hà Tĩnh) nút giao đường liên xã Vịnh - Thành - Quang (Cẩm Xuyên)…

Nút giao QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường liên xã Vịnh - Thành - Quang, huyện Cẩm Xuyên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

“Tuyến đường liên xã Vịnh - Thành - Quang có lượng người và phương tiện qua lại lớn, khu vực này lại có đông hộ dân sinh sống, buôn bán, trong khi xe cộ tải trọng lớn chạy trên QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh rất nhanh, dẫn tới hay xảy ra TNGT ở ngã tư này, thậm chí là đã có chết người. Cần thiết phải lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông hoặc có biển báo để cảnh báo người dân, tài xế khi qua lại nút giao này”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh Nguyễn Văn Chiến thông tin.

Việc vượt xe khi không đảm bảo an toàn dễ gây nên các vụ TNGT trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, hai bên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh còn tập trung rất nhiều kho bãi, cơ sở sản xuất và hàng quán kinh doanh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, dẫn tới tình trạng đấu nối gây mất ATGT.

Theo Trung tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh), bên cạnh các nguyên nhân về lưu lượng xe đông, nhiều điểm giao cắt mất ATGT thì việc chấp hành di chuyển đúng làn đường, phần đường, tốc độ phương tiện của các tài xế trong quá trình lưu thông QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh rất quan trọng. Việc người điều khiển không chấp hành Luật Giao thông đường bộ cũng là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ TNGT trên tuyến đường này.

Văn Đức