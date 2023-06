Gia tăng tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông trong dịp hè ở Hà Tĩnh

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công điện tăng cường đảm bảo ATGT cho học sinh. Theo đó, đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, cần tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự ATGT của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em.