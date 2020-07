Hà Tĩnh quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

Hà Tĩnh phấn đấu kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) ít nhất 5% cả 3 tiêu chí, nhằm kéo giảm số người chết do TNGT trên địa bàn trong năm 2020 ở mức dưới 100 người.

Sáng nay (1/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự an toàn Giao thông quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn

Điểm đầu cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ điều hành. Cùng dự có lãnh đạo sở, ban ngành và các địa phương.

Các đại biểu ở điểm đầu cầu Hà Tĩnh

Tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).

47 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7 địa phương giảm trên 40% số người chết (Cà Mau, Lâm Đồng, Hậu Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng).

Vụ xe tải chở quá tải trọng va chạm liên hoàn gây TNGT tại Đăk Nông ngày 13/6/2020 làm 5 người chết. Ảnh Báo Pháp luật TP HCM.

Tuy nhiên, vẫn còn 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2019, trong đó 8 tỉnh tăng trên 15% là: Đăk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang.

Nguyên nhân xảy ra TNGT (phân tích trên 4.503 vụ): có 21,59% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 11,15% do chuyển hướng không chú ý; 7,26% do vi phạm tốc độ xe chạy; 5% do vượt xe sai quy định; 3% do người đi bộ sang đường sai quy định; 2,71% do sử dụng rượu bia...

Tại Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự ATGT có nhiều diễn biến phức tạp; TNGT gia tăng về số vụ (tăng 3 vụ), số người chết (tăng 3 người chết) so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 67 vụ TNGT, làm chết 61 người, bị thương 25 người; tăng 3 vụ (4,6%), tăng 3 người chết (5%), giảm 11 người bị thương (30,6%) so với cùng kỳ năm 2019. TNGT chủ yếu xảy ra nhiều trên tuyến Quốc lộ 1, đường liên xã, Quốc lộ 8 và QL15. Một số địa phương để xảy ra TNGT tăng cao như: huyện Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê.

Các đại biểu tham dự hội nghị ở đầu cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu bộ, ngành và địa phương đã chỉ ra thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khiến tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm xoá bỏ các “điểm đen”, các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, tiếp tục kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh kết quả bảo đảm ATGT trong 6 tháng đầu năm 2020, đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.

Tuy vậy, tình hình trật tự ATGT vẫn còn phức tạp, liên tục xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây lo lắng cho Nhân dân.

“Với công tác bảo đảm trật tự ATGT, phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, chúng ta có cơ hội để kéo giảm sâu TNGT tối thiểu là 10% cả về số vụ TNGT, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019; góp phần tạo dựng điều kiện trật tự, an toàn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh xử lý học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban ngành và địa phương tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông; triển khai có hiệu quả năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”; giám sát chặt chẽ các cơ sở đào tạo lái xe; rà soát lại các trung tâm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng ma tuý, chất kích thích khi lái xe...

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Để phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế và giảm thiểu TNGT ít nhất 5% cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và bị thương), Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, mùa khai giảng năm học mới. Cùng với đó, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý kinh doanh vận tải, phương tiện và người lái; tăng cường công tác bảo vệ hành lang ATGT, khắc phục tồn tại về tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông...

Văn Đức