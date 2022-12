Ra tù gần 1 năm, tiếp tục bị bắt khi tàng trữ hơn 10kg pháo hoa nổ

Mang theo 9 hộp pháo khi đang ở trong khuôn viên một khách sạn ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Trần Thanh Tình (SN 1979, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Trần Thanh Tình cùng tang vật bị thu giữ.

Chiều 4/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tình (SN 1979, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện Trần Thanh Tình có biểu hiện liên hệ, móc nối với một số đối tượng để tiêu thụ pháo.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 1/12/2022, tại khuôn viên một khách sạn ở tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thanh Tình đang mang theo 9 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 10,5kg.

9 hộp pháo có trọng lượng 10,5kg.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 4/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tình về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Được biết, Trần Thanh Tình là đối tượng có nhiều tiền án về các hành vi trộm cắp tài sản; làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tình mới ra tù vào tháng 12/2021.

Vụ án đang được Công an TX Hồng Lĩnh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Giang – Hồ Thông