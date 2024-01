Tăng giá vé trạm thu phí Bến Thủy, hiện trạng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh có được cải thiện?

Việc tăng giá vé tại trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 khiến tài xế băn khoăn khi quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh xuống cấp, hư hỏng nhưng việc sửa chữa không kịp thời, triệt để.

Từ 0h ngày 29/12/2023, giá vé đối với các phương tiện khi di chuyển qua lại trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 đã được điều chỉnh theo hướng tăng giá. Tùy vào loại phương tiện mà mức vé tăng khác nhau, tuy nhiên, giá vé mỗi lượt tăng từ 8.000 – 23.000 đồng/phương tiện. Cùng với vé lượt, vé tháng và vé quý cũng có mức tăng lên so với giá cũ. Ảnh chụp QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 31/12/2023.

Việc điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí BOT là động thái bình thường, bởi theo quy định của hợp đồng dự án BOT, một chu kỳ điều chỉnh giá vé là 3 năm/lần với mức tăng 6%/năm. Việc điều chỉnh giá vé cũng đã được Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT chấp thuận. Tuy nhiên, việc tăng giá vé với 2 trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 lại gây ra nhiều băn khoăn cho người dân, tài xế. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà chiều 31/12/2023.

Hiện trạng quốc lộ 1 (QL1) đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh những năm qua đã bị xuống cấp nhưng công tác khắc phục lại được triển khai không kịp thời, manh mún. Ảnh chụp QL1 đoạn qua phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh chiều 31/12/2023.

Thời điểm này, hiện trạng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũng không khác trước, khi mặt đường, nền đường vẫn bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Ảnh chụp QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc chiều 31/12/2023.

Hệ thống vạch kẻ đường trên tuyến QL1 qua Hà Tĩnh bị mòn, mờ, mất tác dụng trong suốt thời gian dài nhưng không được sơn kẻ lại, nay lại càng khó quan sát, gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện. Ảnh chụp QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 31/12/2023.

“Đóng phí khi sử dụng tuyến đường là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, người dân đóng phí cũng phải được đi trên tuyến đường đảm bảo ATGT, chứ không phải bị hư hỏng, xuống cấp mà chậm được sửa chữa như QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Tình trạng này diễn ra suốt thời gian dài rồi mà tới nay, hiện trạng mặt đường, nền đường cũng chẳng có nhiều cải thiện”, tài xế Nguyễn Văn Nam (SN 1990, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) chia sẻ. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà chiều 31/12/2023.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Trần Mạnh Sơn, trong 10km của QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua huyện Can Lộc gần như đang trong tình trạng hư hỏng nặng, gây mất ATGT. Thời gian qua, địa phương cũng đã có nhiều ý kiến với đơn vị có chức năng cần phải có phương án hiệu quả khắc phục các đoạn tuyến, vị trí hư hỏng, xuống cấp nhưng khối lượng sửa chữa không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Ảnh chụp QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 31/12/2023.

Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Trần Quang Tuấn cho hay: Trước tình trạng mặt đường, nền đường QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị xuống cấp, hư hỏng, gây mất ATGT, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị khai thác tuyến đường phải triển khai khắc phục triệt để.Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà chiều 31/12/2023.

Tuy nhiên, việc sửa chữa còn manh mún, mang tính đối phó, không đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế khả năng khai thác của QL1 - tuyến giao thông huyết mạch qua địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh chụp QL1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc chiều 31/12/2023.

Theo ông Trần Quang Tuấn, tới đây, tỉnh sẽ có cuộc làm việc với nhà đầu tư, đơn vị khai thác tuyến đường và cơ quản quản lý đường bộ để yêu cầu làm rõ về hướng khắc phục hư hỏng, xuống cấp trên QL1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Trường hợp việc sửa chữa không đáp ứng kỳ vọng, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị bộ, ngành xem xét dừng thu phí tuyến đường. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà chiều 31/12/2023.

Video: Hiện trạng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao). Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2014. Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí. Do không được khắc phục một cách triệt để nên tới nay, mặt đường QL1 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Vào tháng 3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư phải khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc TP Hà Tĩnh. Việc khắc phục, sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác, theo đúng quy định. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ II tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sửa chữa của đơn vị theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, làm cơ sở để Cục Đường bộ xem xét tạm dừng thu phí.

Thạch Quý