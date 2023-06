Xe tải tông nhau, một tài xế nhập viện cấp cứu

Xe tải chở vật liệu xây dựng đâm vào xe tải chở đất đang sang ngang QL 1 đoạn thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khiến một tài xế nhập viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 10h30 sáng 12/6/2023, xe tải mang BKS 38C-186.37 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở vật liệu xây dựng chạy trên QL 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận thôn Làng Lau, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, thì đâm vào xe tải mang BKS 38N-5464 chở đất đang băng qua đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải này chở đất đang băng qua đường.

Sau cú đâm mạnh, xe tải mang BKS 38C-186.37 mất lái lao vào bên phải hành lang ATGT rồi tông tiếp biển báo của một nhà hàng bên đường. Tài xế xe này bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau cú đâm mạnh, xe tải này mất lái, tông tiếp vào biển báo của một nhà hàng bên QL 1.

Nhận tin báo, Đội CSGT Công an huyện Can Lộc phối hợp Đội Kiểm soát tuần tra giao thông phía Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) kịp thời xử lý vụ việc.

Đức Quyền