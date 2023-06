Xử phạt 2 trường hợp ở Hà Tĩnh đăng tải, bình luận bịa đặt vụ việc ở Đắk Lắk

Trao đổi riêng với phóng viên Báo CAND, sáng ngày 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thêm 10 đối tượng trong vụ tấn công, gây mất ANTT tại UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.