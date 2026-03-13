Tin tức

Tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, lao động thực hiện quyền bầu cử

(Baohatinh.vn) - Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền, tạo điều kiện để người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Kiều Minh

Là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất tỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được bố trí điểm bỏ phiếu ngay trong doanh nghiệp. Khu vực bầu cử số 15 tại công ty thuộc địa bàn phường Vũng Áng, đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ 422 cử tri là công nhân của công ty.

bqbht_br_agsgs.jpg
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bầu cử số 15 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng cho biết: “Trên địa bàn phường có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, phần lớn cử tri là công nhân, lao động sẽ thực hiện bỏ phiếu tại nơi cư trú; các trường hợp tạm trú, vãng lai cũng được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được bố trí điểm bỏ phiếu tại khu ký túc xá của công nhân, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động tham gia bầu cử. Với sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cử tri”.

Không được bố trí khu vực bỏ phiếu tại doanh nghiệp, nhiều đơn vị khác trong Khu kinh tế Vũng Áng vẫn chủ động tạo điều kiện để công nhân tham gia bầu cử.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, phần lớn người lao động sẽ bỏ phiếu tại nơi cư trú do ngày bầu cử trùng vào Chủ nhật. Đối với 43 công nhân có ca trực, doanh nghiệp đã linh động sắp xếp lịch làm việc để họ có thể tham gia bỏ phiếu.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_7.jpg
Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt hướng về ngày hội bầu cử.

Ông Lê Văn Bạo - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Cùng với rà soát danh sách, tuyên truyền cho người lao động nắm rõ thông tin về bầu cử, BCH Công đoàn đã tham mưu công ty điều chỉnh thời gian vào ca trực ngày 15/3; đồng thời, bố trí phương tiện đưa đón số cử tri này đến các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Vũng Áng”.

Anh Võ Thanh Hòa - công nhân công ty chia sẻ: “Dù ngày bầu cử trùng vào lịch trực ca nhưng chúng tôi được công ty tạo điều kiện tối đa để đi bỏ phiếu. Đây là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân nên anh em công nhân đều rất quan tâm, sẵn sàng tham gia đầy đủ”.

bqbht_br_4.jpg
Công nhân, người lao động Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt được tạo điều kiện tối đa để tham gia bầu cử.

Thời gian bầu cử trùng vào ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ của phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Để nâng cao nhận thức cho người lao động về sự kiện chính trị quan trọng này, doanh nghiệp đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi đã chủ động tuyên truyền về bầu cử đến hơn 1.300 công nhân các bộ phận, tổ sản xuất. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào sinh hoạt công đoàn, họp tổ sản xuất để công nhân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định tại nơi cư trú”.

bqbht_br_2.jpg
Thời điểm bầu cử trùng ngày Chủ nhật nên người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh sẽ tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú.

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong đó, chú trọng rà soát danh sách cử tri là người lao động, đặc biệt là lao động tạm trú, bảo đảm không bỏ sót cử tri; đồng thời, đề nghị người sử dụng lao động sắp xếp thời gian, bố trí ca kíp hợp lý để công nhân tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương cùng sự phối hợp tích cực của doanh nghiệp, công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia ngày hội non sông.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng triển khai tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, công tác tuyên truyền đã giúp đoàn viên, người lao động nắm rõ thời gian, địa điểm bầu cử, đồng thời chủ động tìm hiểu thông tin về người ứng cử, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Tin liên quan

#Hà Tĩnh 24h #Bầu cử #Lao động #Bầu cử tại Hà Tĩnh #công tác bầu cử tại Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tin tức khác

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Chủ động các phần việc để bầu cử thực sự là "ngày hội non sông"

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tập trung rà soát các nội dung công việc, chủ động các phương án, đảm bảo điều kiện cho cử tri đi bầu cử thuận lợi nhất.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm vững luật bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy: Tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh trật tự, quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bầu cử

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khâu chuẩn bị, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Bài 2: Bắt nhịp yêu cầu mô hình chính quyền 2 cấp, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới

Tháng 7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên cả nước. Trong bối cảnh đó, cùng với các địa phương, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh vừa nỗ lực thích ứng với yêu cầu mới, vừa chuẩn bị bài bản về tổ chức và nhân sự cho nhiệm kỳ 2026-2031.
Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.