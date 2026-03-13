Tạo điều kiện thuận lợi để công nhân, lao động thực hiện quyền bầu cử

Là doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất tỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được bố trí điểm bỏ phiếu ngay trong doanh nghiệp. Khu vực bầu cử số 15 tại công ty thuộc địa bàn phường Vũng Áng, đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ 422 cử tri là công nhân của công ty.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bầu cử số 15 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng cho biết: “Trên địa bàn phường có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động, phần lớn cử tri là công nhân, lao động sẽ thực hiện bỏ phiếu tại nơi cư trú; các trường hợp tạm trú, vãng lai cũng được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được bố trí điểm bỏ phiếu tại khu ký túc xá của công nhân, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động tham gia bầu cử. Với sự phối hợp chặt chẽ của doanh nghiệp, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ cử tri”.

Không được bố trí khu vực bỏ phiếu tại doanh nghiệp, nhiều đơn vị khác trong Khu kinh tế Vũng Áng vẫn chủ động tạo điều kiện để công nhân tham gia bầu cử.

Tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, phần lớn người lao động sẽ bỏ phiếu tại nơi cư trú do ngày bầu cử trùng vào Chủ nhật. Đối với 43 công nhân có ca trực, doanh nghiệp đã linh động sắp xếp lịch làm việc để họ có thể tham gia bỏ phiếu.

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt hướng về ngày hội bầu cử.

Ông Lê Văn Bạo - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Cùng với rà soát danh sách, tuyên truyền cho người lao động nắm rõ thông tin về bầu cử, BCH Công đoàn đã tham mưu công ty điều chỉnh thời gian vào ca trực ngày 15/3; đồng thời, bố trí phương tiện đưa đón số cử tri này đến các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Vũng Áng”.

Anh Võ Thanh Hòa - công nhân công ty chia sẻ: “Dù ngày bầu cử trùng vào lịch trực ca nhưng chúng tôi được công ty tạo điều kiện tối đa để đi bỏ phiếu. Đây là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân nên anh em công nhân đều rất quan tâm, sẵn sàng tham gia đầy đủ”.

Công nhân, người lao động Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt được tạo điều kiện tối đa để tham gia bầu cử.

Thời gian bầu cử trùng vào ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ của phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Để nâng cao nhận thức cho người lao động về sự kiện chính trị quan trọng này, doanh nghiệp đã tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi đã chủ động tuyên truyền về bầu cử đến hơn 1.300 công nhân các bộ phận, tổ sản xuất. Công tác tuyên truyền được lồng ghép vào sinh hoạt công đoàn, họp tổ sản xuất để công nhân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định tại nơi cư trú”.

Thời điểm bầu cử trùng ngày Chủ nhật nên người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh sẽ tham gia bỏ phiếu tại nơi cư trú.

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Trong đó, chú trọng rà soát danh sách cử tri là người lao động, đặc biệt là lao động tạm trú, bảo đảm không bỏ sót cử tri; đồng thời, đề nghị người sử dụng lao động sắp xếp thời gian, bố trí ca kíp hợp lý để công nhân tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành, địa phương cùng sự phối hợp tích cực của doanh nghiệp, công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh đã sẵn sàng tham gia ngày hội non sông.