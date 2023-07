Buổi đầu Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh: Hoàn thành nghe các báo cáo, tờ trình quan trọng

Kỳ họp thứ 14 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7, tập trung xem xét, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm 2023 và bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; đồng thời, quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đại tá Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua chương trình kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh bối cảnh tình hình và một số kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ bàn, quyết định các nhóm vấn đề trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khai mạc kỳ họp.

Đó là, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2023; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Quyết nghị các cơ chế, chính sách: Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập; Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng; Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí; Sửa đổi quy định về phân cấp quản lý tài sản công; Sửa đổi một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; quyết định một số nội dung về đầu tư công và một số chính sách khác. HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề đại biểu hội đồng đề xuất, cử tri quan tâm và bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và chất vấn các nội dung đảm bảo chất lượng.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà tham gia ý kiến các nội dung của kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, đại biểu nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo cho thấy, tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,02%; trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 4,19%, nông nghiệp tăng 2,81%, dịch vụ tăng 6,82%. So với cuối năm 2022, cơ cấu kinh tế có xu hướng chuyển dịch theo hướng giảm nhẹ tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, tăng tỷ trọng dịch vụ và nông nghiệp.

Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng nhưng còn gặp khó khăn; tăng trưởng còn thấp so với kế hoạch cả năm. Sản xuất vụ đông xuân được mùa toàn diện; diện tích, sản lượng các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa bình quân đạt trên 58,96 tạ/ha (tăng hơn 3,09 tạ/ha so với vụ Xuân 2022), đạt mức cao nhất từ trước tới nay; sản lượng thu hoạch đạt trên 35 vạn tấn, tăng 1,6 vạn tấn so với cùng kỳ. Các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ tiếp tục được triển khai nhân rộng, hình thành một số cửa hàng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM đến nay đạt được 2/10 tiêu chí, 4/10 tiêu chí đạt 60-80%, 4 tiêu chí đạt dưới 50%. Toàn tỉnh hiện có 177/181 xã đạt chuẩn NTM (đạt 98% kế hoạch theo Đề án), 50 xã đạt chuẩn nâng cao (55% KH), 7 xã đạt chuẩn kiểu mẫu (39% KH); 9/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (69% KH). Đến nay, 9 địa phương đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 năm 2023 với 37 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nâng tổng số toàn tỉnh lên 221 sản phẩm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì tăng trưởng; giá cả, hàng hóa ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 28.700 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18%; số lượt khách tham quan ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, tăng 43%. Tổ chức khai trương năm du lịch, mùa du lịch biển, các hoạt động xúc tiến, phục hồi du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự kỳ họp.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 9.000 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, bằng 82% cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 4.700 tỷ đồng, đạt 59% dự toán, bằng 96% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước đạt 4.300 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, bằng 71% cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 20.174 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ.

Tổ Thư ký kỳ họp.

Giải ngân đầu tư công ước đạt gần 2.812/8.466 tỷ đồng, bằng 33,2% so với kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 32,5%). Tập trung triển khai các chính sách giai đoạn 2021-2025, 6 tháng đầu năm đã phân bổ kinh phí thực hiện gần 1.100 tỷ đồng, bằng 43% dự toán. Tổng nguồn vốn tín dụng huy động ước đạt 91.600 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2022. Dư nợ toàn địa bàn đến 30/6/2023 ước đạt 93.200 tỷ đồng, tăng 6,88% so với cuối năm 2022. Tiếp tục thực hiện chính sách thuế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất phục hồi phát triển KT-XH.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư trong nước với tổng mức gần 1.254 tỷ đồng. Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn hơn 9.600 tỷ đồng, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án vào Hà Tĩnh với 25 nhà đầu tư với quy mô gần 220.000 tỷ đồng.

Thành lập mới gần 600 doanh nghiệp với vốn đăng ký gần 2.260 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 11.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, đóng góp 50% thu ngân sách nội địa, 45% tổng vốn đầu tư. Số lượng HTX hoạt động tốt và khá hiện chiếm 31%, 105 hợp tác xã, tổ hợp tác có các sản phẩm OCOP. Giới thiệu 11 HTX tham gia Đề án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

Triển khai rà soát các quy hoạch theo Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung công tác cung ứng nguồn vật liệu, GPMB, TĐC dự án cao tốc Bắc - Nam. Đến nay, giải ngân tiền đền bù GPMB đạt 1.213/2.579 tỷ đồng (38,5%), xây dựng 16/28 khu tái định cư và 2/4 nghĩa trang phục vụ di dời, GPMB dự án.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Về văn hoá - xã hội, đã hoàn thiện Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tại SEA Games 32, Hà Tĩnh có 6 vận động viên tham gia và đóng góp cho đoàn Việt Nam 8 huy chương. Đội bóng chuyền Nam Hà Tĩnh, CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh củng cố vị trí tại giải thi đấu quốc gia.

Giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 xếp thứ 2 cả nước về số học sinh đạt giải nhất. Hoàn thành tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến, từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, tiếp tục đổi mới văn hóa ứng xử, phục vụ người bệnh nhất là tuyến cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho gần 12.800 người, đạt 57% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,4%.

Tổ chức giao nhận quân năm 2023 với 1.446 tân binh quân sự, công an đảm bảo quy định. Triển khai các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 bảo đảm đúng tiến độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhìn chung ổn định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06; Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai cả nước hoàn thành cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn; kích hoạt gần 770.000 tài khoản định danh điện tử (đạt tỷ lệ gần 90,4%).

Cùng với chỉ ra những vấn đề khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2023, Hà Tĩnh phải nỗ lực vượt khó, khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục tập trung hành động quyết liệt.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phục hồi sản xuất công nghiệp; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách; sử dụng hiệu quả ngân sách, tín dụng ngân hàng để hỗ trợ phục hồi cho nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường. Quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, tư pháp; tập trung giải quyết tồn đọng, khiếu nại tố cáo. Bảo đảm QP-AN; tăng cường công tác đối ngoại...

Tiếp tục chương trình kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh nghe Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình về: sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; sửa đổi quy định phân cấp quản lý tài sản công.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc trình bày các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày báo cáo Tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công bổ sung năm 2023.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày báo cáo tờ trình về đầu tư công.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày các tờ trình: sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức trình bày tờ trình chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023 - 2025.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức trình bày tờ trình của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trình bày tờ trình quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trình bày tờ trình của UBND tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trình bày Tờ trình quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trình bày tờ trình của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức trình bày báo cáo tóm tắt của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức trình bày báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tiếp nối chương trình kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trình bày báo cáo của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh trả lời 14 ý kiến của cử tri về lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, nông thôn và đô thị; 8 ý kiến về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 9 ý kiến về đầu tư, giao thông, xây dựng và các công trình dự án; 13 ý kiến về văn hóa - xã hội và 12 ý kiến về các lĩnh vực nội chính.

Tiếp đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga trình bày báo cáo thẩm tra.

Trước khi HĐND tỉnh tiến hành phiên họp nội bộ để bầu Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đã thông tin về những nội dung cử tri, Nhân dân tỉnh nhà gửi tới kỳ họp qua đường dây nóng. Trong đó có phản ánh về việc vào các dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) và tết Nguyên đán, một số trường hợp chính sách được nhận quà qua đường bưu điện thay vì trao tận tay như trước đây.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng thông tin những nội dung cử tri, Nhân dân tỉnh nhà gửi tới kỳ họp qua đường dây nóng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng lưu ý các địa phương việc trao quà cần được tổ chức trang trọng nhằm thể hiện sự trân trọng, biết ơn công lao của các gia đình chính sách, người có công đối với quê hương, đất nước.

Chiều nay, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục nghe các báo cáo, sau đó, tiến hành thảo luận tại hội trường; bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/7) tại hội trường tầng 1, UBND tỉnh. Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Tin liên quan: Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 14 Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm và bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời xem xét, quyết nghị nhiều chính sách quan trọng.

Nhóm P.V