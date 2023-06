Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những kết quả Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH; đề nghị thời gian tới tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác nội chính...

Sáng 27/6, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (27/6/2013 - 27/6/2023).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chủ động nghiên cứu, đề xuất tham mưu có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng để chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình tham mưu, đề xuất cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, hạn chế tối đa các vụ khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính của Đảng gương mẫu đi đầu, giữ mình trong sạch, liêm chính, đặc biệt có bản lĩnh vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tâm huyết, trách nhiệm, dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải thay mặt tập thể cán bộ, công chức cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, ôn lại truyền thống của ngành, báo cáo những kết quả nổi bật mà ngành đạt được trong 10 năm qua.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, thời gian tới, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ quyết tâm cao, không ngừng nỗ lực rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Văn Chung