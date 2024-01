Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự chương trình “Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn" tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ luôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự chương trình “Tết nhân ái”.

Sáng 19/1, tại thị xã Kỳ Anh, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tham dự chương trình về phía lãnh đạo Trung ương có: Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng; Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội.

Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn được tổ chức tại thị xã Kỳ Anh là một trong rất nhiều chuỗi hoạt động của cấp uỷ, chính quyền địa phương tỉnh nhà chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tham dự chương trình của lãnh đạo Trung ương, các đại biểu và sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình và công tác an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, tiếp tục nhân lên, lan tỏa những giá trị nhân đạo trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đề ra.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc tết bà con Hà Tĩnh.

Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những thành tựu tỉnh nhà, thị xã Kỳ Anh đã đạt được nói chung và các hoạt động công tác an sinh xã hội nói riêng. Cấp ủy, chính quyền các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh đã quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời bày tỏ mong muốn, chương trình “Tết nhân ái” tiếp tục được duy trì, triển khai hiệu quả.

Trước thềm xuân mới, Thượng tượng Trần Quang Phương chúc bà con nhân dân Hà Tĩnh đón mùa xuân mới đầm ấm, vui tươi; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ luôn đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao tặng các suất quà tết cho người dân thị xã Kỳ Anh, công nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tướng Trần Quang Phương...

...Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

...trao tặng quà cho các hộ dân và công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Xuân Hùng...

...Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh tặng quà cho công nhân khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cũng đã đến chia vui và tham quan các gian hàng chợ tết “0 đồng” được tổ chức trong chương trình.

Dịp này, có 300 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn thị xã Kỳ Anh được phát phiếu mua hàng miễn phí (mỗi phiếu trị giá 500 nghìn đồng) tại các gian hàng của “Phiên chợ 0 đồng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo động viên, đánh giá cao các hoạt động tại phiên chợ tết nhân ái.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kỳ Anh - nơi yên nghỉ của hơn 800 liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, đoàn công tác bày tỏ sự tri ân, lòng thành kính và biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và nguyện hứa kế tục xứng đáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 19/1, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến tặng quà tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn E26 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Tiểu đoàn Cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh) tại phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trò chuyện với chiến sỹ Tiểu đoàn E26.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí, toàn thể cán bộ chiến sỹ, công nhân viên của đơn vị.

Đoàn chúc cán bộ, chiến sỹ năm mới an khang thịnh vượng, sẵn sàng trực chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ghi nhận những đóng góp công sức của cán bộ, chiến sỹ đơn vị trong việc bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đón năm mới an khang thịnh vượng, sẵn sàng trực chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà cán bộ, chiến sỹ gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn E26 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Tiểu đoàn Cơ động (Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh).

Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn đã đến tham quan cảng Vũng Áng...

....và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh...

... tham quan Nhà máy Pin VinES.

Thu Hà