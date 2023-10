Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh lưu ý, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm.

Chiều 19/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2023. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng trong năm 2023.

100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 96,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tuyển quân; bồi dưỡng kiến thức QP-AN; tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chính sách hậu phương quân đội được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ tại 4 địa phương đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, tập thể và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Tiếp tục quán triệt kịp thời, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước, của quân đội và nhiệm vụ của tỉnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ LLVT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4, các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, kịp thời cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng dân quân, tự vệ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong huy động phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng lưu ý, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ QS-QP; kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác QS-QP địa phương; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, thông tin thời sự; duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm; phấn đấu không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin liên quan: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy Quân ... Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung bám sát đề cương, các nội dung chương trình mà đoàn kiểm tra đề ra; các thành viên đoàn kiểm tra cần tuân thủ quy chế, nguyên tắc công tác kiểm tra của Đảng...

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm và dự báo chính xác tình hình, chủ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Dương Hoàng – Đinh Thanh