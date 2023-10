Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động, quyết liệt, linh hoạt triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng còn lại; tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT; làm tốt công tác an sinh xã hội...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 35 để đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng năm 2023 và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Kinh tế - xã hội tăng trưởng tích cực

9 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình KT-XH đã đạt được kết quả tích cực, tiếp tục xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt 7,68%, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng gần 11%, nông nghiệp tăng 2,6%, dịch vụ tăng 6,5%. Sản xuất công nghiệp bước đầu phục hồi. Thu hút đầu tư, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm có nhiều tín hiệu tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; thẩm định, xét công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM kiểu mẫu. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà báo cáo đánh giá kết quả tình hình KT-XH 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.906 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, bằng 90% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 36.400 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 5.564 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch. 9 tháng giải ngân gần 1.600 tỷ đồng triển khai 36 đề án, cơ chế, chính sách, bằng 63% dự toán. Tổng nguồn vốn tín dụng huy động đạt 93.725 tỷ đồng, tăng 13,71% so với cùng kỳ và tăng 11,22% so với cuối năm 2022. Chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước và 1 dự án nước ngoài với tổng mức gần 3.000 tỷ đồng.

Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh, hoàn thiện kế hoạch thực hiện để lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành Trung ương. Công tác đền bù, GPMB, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh được tập trung chỉ đạo. Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt bằng dự án đạt hơn 98%; chi trả đền bù GPMB gần 2.200 tỷ đồng, đạt 75%; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 30 khu tái định cư, trong đó 8 khu đã hoàn thành.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trao đổi một số nội dung về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu. Thể thao tiếp tục gặt hái nhiều thành tích cao. Giáo dục - đào tạo đạt kết quả nổi bật. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Công tác nội vụ, cải cách hành chính; công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí... tiếp tục được quan tâm. QP-AN được tăng cường; hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ, các hoạt động ngoại giao kinh tế được chú trọng.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo xin ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phân tích thêm một số kết quả nổi bật về KT-XH 9 tháng năm 2023 và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về các nội dung xin ý kiến tại hội nghị; đồng thời hiến kế các giải pháp thực hiện chỉ tiêu 3 tháng cuối năm. Theo đó, tập trung quyết liệt cho các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu trong quý IV; hoàn thiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tích cực triển khai các nội dung đã ký kết tại hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn; tập trung triển khai Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh; bảo đảm vững chắc QP-AN, trật tự an toàn xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và biểu dương Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ KT-XH 9 tháng năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng còn lại.

Trong đó, thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân, tăng cường đối thoại và tập trung giải quyết nguyện vọng chính đáng cho bà con nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể. Làm tốt công tác an sinh xã hội; xem việc vận động, xây dựng quỹ khuyến học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Quan tâm tới hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung cao thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM tại các địa phương.

UBND tỉnh cần triển khai việc xác định giá đất đối với một số dự án đã làm hạ tầng, không để ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư. Tăng cường vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; quan tâm triển khai nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; có giải pháp đào tạo nguồn đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ...

Về các nội dung trình xin ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu tiếp thu, hoàn thiện.

Thuỳ Dương - Lê Tuấn