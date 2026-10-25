Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất Việt Nam - EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưa 22/10/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực. Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm và gặp gỡ cấp cao với những lãnh đạo hàng đầu của EU, gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo EU khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác tốt đẹp để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất với Việt Nam thông qua phát huy hiệu quả các chương trình, sáng kiến của EU như “Cửa ngõ toàn cầu” nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, phát triển hạ tầng kết nối bền vững, chuyển đổi năng lượng; tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng, phối hợp ứng phó với các thách thức phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và các thách thức mới về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), phù hợp với nhu cầu, ưu tiên và lợi ích chung của hai bên.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam và EU cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc và trao đổi các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và EU như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn. Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay như gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam và sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Chia sẻ về tầm nhìn và những định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế.

Nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU và ưu tiên của Việt Nam như năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo, tại cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo đuổi mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển giao thông, vận tải tại khu vực; mong muốn phát huy hơn nữa các mô hình hợp tác vừa được ký kết như Dự án Thủy điện Bắc Ái, cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng, cải tạo và bảo tồn cầu Long Biên…

Trong chuyến thăm, phát biểu tại Tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra một số định hướng hợp tác; và nhấn mạnh để những định hướng trở thành hiện thực, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Bà Roxana Mînzatu, Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách Quyền xã hội và Kỹ năng, Việc làm chất lượng và Năng lực sẵn sàng ứng phó, tin tưởng sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, mục tiêu phát triển của Việt Nam với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU sẽ mang lại những cơ hội để hai bên cùng nhau xây dựng những giá trị chung trong những lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, AI, y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng các chuỗi cung ứng địa phương, tạo ra công ăn việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế. EU luôn duy trì cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm chất lượng vì lợi ích chung.

Việt Nam - Bỉ: Dư địa lớn đưa hợp tác lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Chính quyền vùng Wallonie về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và đến nay là duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân văn và sự đồng hành của Bỉ trong khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần này, Hạ viện Liên bang Bỉ chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào đêm 22/10 theo giờ địa phương, ngay trước thềm cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Nghị viện Bỉ. Đây là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của Bỉ trong việc bảo hộ đầu tư, mở rộng cơ hội kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tại các cuộc hội đàm cấp cao và các cuộc trao đổi giữa các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao với các đối tác đồng cấp phía Bỉ, hai bên ghi nhận tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và tiềm năng to lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên và thế mạnh của mỗi nước.

Các lĩnh vực này bao gồm dịch vụ, tài chính, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo, các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, logistics đa phương thức, công nghệ đóng tàu, công nghệ cao, quản lý cảng, năng lượng (tái tạo), nguyên liệu thô thiết yếu, chất bán dẫn, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe, ngành công nghiệp dược phẩm và giao thông vận tải.

Chia sẻ bài phân tích sâu sắc về thời đại và lựa chọn chiến lược của Việt Nam tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ với vị thế là một trong những quốc gia Đông Nam Á hợp tác toàn diện nhất với EU và đang đảm nhiệm vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - EU, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò “mô hình thử nghiệm” và cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN - EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục.

Đến thăm Cảng Antwerp - Bruges là cảng lớn thứ hai châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác; đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu. Trong định hướng đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ và vùng Flanders ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Cảng Antwerp-Bruges về khung hợp tác toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics, đồng thời tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam, Bỉ và châu Âu.

Châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước. Tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những động lực phát triển mới.

Điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài; đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Trong cuộc gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà là chủ thể tham gia, là đối tác đồng hành trong phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Hội Trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg tiếp tục mở rộng mạng lưới với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ tại Bỉ, Luxembourg và châu Âu; giúp bạn bè châu Âu hiểu đúng về một Việt Nam đang đổi mới và hội nhập; đặc biệt quan tâm dìu dắt thế hệ trí thức trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt tại châu Âu, để mạch nguồn tri thức hướng về quê hương không bị đứt đoạn. Các chuyên gia, trí thức hãy mạnh dạn đề xuất, thẳng thắn phản biện và dấn thân nhận việc. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và trả lời bằng kết quả.

Chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ để lại dấu ấn đậm nét về một Việt Nam chủ động, tự tin, bản lĩnh và giàu khát vọng phát triển. Những cam kết chính trị cấp cao, các thỏa thuận hợp tác, là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mọi tiềm năng thành các sản phẩm và giá trị đo đếm được.

Tinh thần đó cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont, đó là Sự gặp gỡ kỳ diệu giữa hai nguồn cảm hứng: Phương châm trên Quốc huy Vương quốc Bỉ “Đoàn kết tạo nên sức mạnh” và di huấn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đây cũng chính là mẫu số chung cho thời đại mới: Đoàn kết trong đa dạng, song hành trong tôn trọng khác biệt, để Việt Nam, Bỉ và EU cùng nhau viết nên một chương mới cho hòa bình và thịnh vượng của cả hai châu lục.