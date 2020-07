Derby xứ Nghệ và những trận cầu hấp dẫn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong tháng 7

Lịch thi đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong tháng 7 Vòng 8: Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 17h, ngày 6/7/2020 Vòng 9: Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 17h, ngày 12/7/2020 Vòng 10: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs TP Hồ Chí Minh - 18h, ngày 17/7/2020 Vòng 11: Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 17h, ngày 24/7/2020 Vòng 12: Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - 17h, ngày 29/7/2020