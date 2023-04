Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex Bình Dương: Cơ hội chia đôi

Gặp nhau lần này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương đều không đạt được phong độ tốt nhất, song, cả 2 cùng hướng tới một chiến thắng để tìm lại sự tự tin cũng như tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 8 sau khi kết thúc Giai đoạn 1 Nightwolf V.League 1 - 2023.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo xanh) sẽ đón tiếp Bình Dương vào 18h ngày 16/4 trên sân nhà tại vòng 7 Nightwolf V.league 1 - 2023. Ảnh: VPF.

Becamex Bình Dương thể hiện tham vọng giành thứ hạng cao tại Nightwolf V.league 1 - 2023 khi chiêu mộ thành công cặp đôi ngoại binh chất lượng là Rimario và Moses Oloya. Đây là bộ đôi đã từng giúp Hải Phòng giành vị trí Á quân ở mùa giải trước và cũng là mùa giải mà Rimario ghi tới 17 bàn thành, giành danh hiệu Vua phá lưới 2022.

Tưởng chừng như sự xuất hiện của Rimario, kết hợp với ngôi sao Nguyễn Tiến Linh, sẽ đem đến cho CĐV Bình Dương những trận đấu thăng hoa ở mùa giải mới thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Giai đoạn 1 V.League 2023 đã trôi qua gần 1 nửa số lượt trận, Becamex Bình Dương vẫn chưa thể tìm cho mình nổi 1 chiến thắng. Chỉ giành được 3 điểm sau 6 lượt trận, Bình Dương lún sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bình Dương sở hữu 2 ngôi sao trên hàng công là Tiến Linh và Rimario. Ảnh: VPF.

Một khởi đầu không tốt với lối chơi nhạt nhòa, thiếu sự liên kết giữa các tuyến là lý do Bình Dương phải khẩn trương “đổi tướng”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quyền, dù chưa thể giúp đội bóng này “lột xác” ngay lập tức, nhưng cũng đã mang tới những chuyển biến tích cực. Ở những trận đấu gần đây gặp Sông Lam Nghệ An hay Công an Hà Nội, các cầu thủ Bình Dương đã phần nào lấy được sự tự tin khi triển khai thế trận, hàng công đã xuất hiện những điểm sáng, sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” trước đối thủ mạnh, dù hàng thủ vẫn bộc lộ những lỗ hổng.

Lực lượng của Bình Dương không hề yếu và khi đã “vào đà”, họ vẫn sẽ là đội bóng đáng gờm tại V.League. Làm khách Hà Tĩnh tại vòng 7, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò chắc chắn đặt mục tiêu cao nhất là tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở sân chơi V.League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) đang không có được phong độ cao và vừa phải chịu thua đậm 1-4 trước Thanh Hóa.

Về phía chủ sân Hà Tĩnh, trước một đối thủ được đánh giá có hàng công mạnh nhưng hàng thủ chuệch choạc như Bình Dương, nhiều khả năng chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc sẽ được triển khai.

Sau khởi đầu mùa giải khá tốt, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện đang gặp nhiều khó khăn. Thiếu vắng sự phục vụ của tiền vệ đội trưởng Trần Phi Sơn đã khiến cho những bài tấn công của đội bóng núi Hồng thiếu đi sự chính xác, nhuần nhuyễn. Trong khi hàng thủ cũng không giữ được sự chắc chắn và là một trong những đội bóng để thủng lưới nhiều nhất với 9 bàn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) đang cần một chiến thắng để tìm lại sự tự tin và tiếp tục cuộc đua vào top 8.

Dù vậy, chủ sân Hà Tĩnh vẫn luôn có điểm tựa vững chắc trên sân nhà với sự cổ vũ nhiệt thành của các CĐV.

Lần đối đầu này, thật khó để nói đội bóng nào sẽ chiếm ưu thế hơn nhưng đội khách Bình Dương sẽ có được lực lượng mạnh nhất với dàn cầu thủ chất lượng, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiếu vắng Phi Sơn.

Thành tích đối đầu tại mùa giải Nightwolf V.League 1 - 2022 đang nghiêng về phía Hà Tĩnh khi thầy trò HLV Nguyễn Thành Công giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 5 bàn thắng vào lưới đối thủ và để lọt lưới 3 bàn.

