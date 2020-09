Phép thử quan trọng của HLV Phạm Minh Đức trước thềm V.League

Trận đấu với Than Quảng Ninh tại tứ kết Cup Quốc gia 2020 rõ ràng là một phép thử cực kỳ quan trọng cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức trong hành trình “chông gai” còn lại ở sân chơi V.League 2020.

Trận thua trước Than Quảng Ninh ở Cup Quốc gia là một phép thử cho HLV Phạm Minh Đức ở chặng đường còn lại tại V.League. Ảnh: Đình Nhất.

Sau 11 vòng đã đấu tại V.League 2020, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức mới chỉ giành được 12 điểm với 2 thắng, 3 thua và 6 hòa nên chưa thể chắc suất trụ hạng khi đang đứng ở vị trí thứ 10, trong khi lượt đi chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc. Theo thể thức mới, 8 đội đứng trên bảng xếp hạng sẽ bước vào cuộc đua tranh chức vô địch, còn 6 đội dưới sẽ cạnh tranh suất trụ hạng.

Dù sao với một đội bóng tân binh thì kết quả tạm thời hiện tại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là rất đáng khen. Trong cách chơi tạo nên sự hiệu quả của đoàn quân HLV Phạm Minh Đức thì hàng thủ đóng vai trò then chốt. Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Sài Gòn hay TP Hồ Chí Minh… đều là những đối thủ trên cơ về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh trận mạc nhưng đều không thể chiến thắng được dàn cầu thủ trẻ, chơi tập trung và quyết liệt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, chọn sự hiệu quả trong phòng ngự thì hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ khó phát huy được hiệu quả cao nhất. Chính vì thế, trận đấu với Than Quảng Ninh ở tứ kết Cup Quốc gia vừa qua chính là phép thử quan trọng để đội bóng núi Hồng thử nghiệm lối chơi mạnh dạn dâng cao đội hình đá đôi công.

“Kết quả trận đấu đã phản ánh đúng cục diện và diễn biến trên sân. Thực ra hôm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi khác so với chính họ. Có vẻ như đội chủ nhà muốn giành chiến thắng trong 90 phút nên đã đẩy cao đội hình lên sớm và đó chính là điểm yếu chết người của họ. Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cứ đá như kiểu cũ với số đông nơi hàng thủ thì sẽ rất khó cho chúng tôi trong việc ghi bàn. Xét về mặt tổ chức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cứ đá như thế sẽ dễ bị các đội bóng xếp trên ở V.League khắc chế”, HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu.

Lời khẳng định của HLV Phan Thành Hùng chính là vấn đề của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại. Nếu chấp nhận thay đổi cách chơi mà họ đã áp dụng trong phần lớn thời gian từ đầu mùa thì cái giá phải trả có thể rất đắt ở sân chơi mang tính sống còn như V.League.

HLV Phạm Minh Đức trả lời họp báo sau trận đấu với Than Quảng Ninh mới đây. Ảnh: Đình Nhất.

“Tính chất của một trận đấu ở Cup Quốc gia sẽ tạo tinh thần thi đấu thoải mái cho cả 2 đội. Kết quả trận đấu này không ảnh hưởng tới sự sinh tồn của đội bóng như ở sân chơi V.League. Đây là trận đấu mà Than Quảng Ninh lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều muốn chơi cống hiến, như tôi đã xem thì cũng rất đáng xem bởi sự nhiệt huyết của các cầu thủ thi đấu trên sân”, HLV Phạm Minh Đức phát biểu.

Chiến lược gia người Hà Nội cũng tiết lộ rằng, một phép thử chiến thuật trước Than Quảng Ninh ở giai đoạn V.League chuẩn bị bước vào cuộc đua giành vé trụ hạng khốc liệt là cần thiết cho nên không cần phải đặt nặng thành tích ở một trận đấu Cup.

“Chúng tôi chọn lối đá cởi mở, chủ động dâng cao chứ không co cụm phòng ngự. Tôi biết điểm yếu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên đã không dám chủ động ở những trận đấu trước. Cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh thực chất là một phương án thử nghiệm, tập chơi đôi công để xem khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công của các cầu thủ đã tốt chưa.

Tuy nhiên, những bàn thua của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận này là do hàng thủ chơi chưa thực sự tốt. Riêng bàn thua thứ 3, tôi nghĩ là do lỗi của Hoàng Anh đã chủ động đá phạt khi không phải là sở trường. Nếu đó là một đường chuyền thì Than Quảng Ninh sẽ không có được cơ hội phản công nguy hiểm”.

Chơi cao đội hình giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra nhiều miếng tấn công nhưng bù lại để lại nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Ảnh: Đình Nhất.

Những gì diễn ra ở trận gặp Than Quảng Ninh chỉ rõ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ được đánh giá là đồng đều, tài năng và giàu khát khao nhưng kinh nghiệm lại là yếu tố khó có đủ trong một sớm một chiều. Một đội bóng tân binh còn mới “nếm mùi” V.League cần thấu hiểu vấn đề rằng họ đang ở đâu trong giải đấu số 1 Việt Nam, từ đó có thể đưa ra những tính toán hợp lý trước những đối thủ được đánh giá là già dơ hơn.

Phần thời gian còn lại của V.League sẽ rất khác bởi mọi đội bóng sẽ chơi hết khả năng để tự cứu lấy số phận chính họ, trong đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chỉ được đánh giá là chiếu dưới nên những nước đi căn cơ của HLV Phạm Minh Đức như vừa qua là rất cần thiết.

Thế cho nên trận thua trước Than Quảng Ninh hóa ra lại mang tới cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh những bài học bổ ích trong giai đoạn nước rút của mùa giải 2020.

Quý Bảo