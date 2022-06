U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng trận thứ 3 liên tiếp tại vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc

U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bứt phá với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước các đội đến từ Bắc Ninh, Thanh Hóa, T&T VSH (Nghệ An) để mở rộng cơ hội vào Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022.

U13 HLHT tại vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2022.

Vòng loại U13 toàn quốc năm nay được chia thành 4 khu vực (Bắc Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk và Kiên Giang). Trong đó, khu vực Nghệ An có 9 đội bóng tham gia gồm: U13 Sông Lam Nghệ An, U13 SHB Đà Nẵng, U13 Huế, U13 Luxury Hạ Long, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), U13 T&T VSH, U13 Đông Á Thanh Hoá, U13 Bắc Ninh, U13 CLB Hà Nội; khởi tranh từ ngày 29/5 - 6/6.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 đội đầu bảng tham dự vòng chung kết tại Đà Nẵng.

Dước sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thế Mão, U13 HLHT đã tạo dấu ấn trong chuỗi chiến thắng 3 trận liên tiếp.

Đội U13 HLHT thi đấu ở bảng B cùng các đội: Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, T&T VSH (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thế Mão, đội U13 HLHT đã nhập cuộc thi đấu khá ấn tượng và lần lượt đánh bại đội U13 Thanh Hóa ở lượt trận ra quân (29/5) với tỷ số 1-0. Chiều ngày 31/5, đội bóng của HLV Nguyễn Thế Mão tiếp tục có thắng đậm U13 Bắc Ninh với tỷ số 3-1.

Cuối chiều nay - 4/6, thầy trò HLV Nguyễn Thế Mão có thêm trận đấu xuất thần trên sân TP Vinh (Nghệ An) và giành chiến thắng tuyệt đối trước đội U13 T&T VSH với tỷ số đậm 3-0.

Chiều ngày 6/6 tới, lượt trận vòng bảng cuối cùng giữa U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U13 Hà Nội sẽ diễn ra trên cụm sân cỏ nhân tạo thuộc hệ thống sân TP Vinh.

Trước đó, vào chiều 29/5, U13 HLHT (áo xanh) đã có một trận đấu đầy nỗ lực và thắng kịch tính đội Thanh Hóa (áo cam) với tỷ số 1-0.

Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đang tạo hưng phấn để thầy trò HLV Nguyễn Thế Mão tiếp tục thi đấu thăng hoa. Người hâm mộ kỳ vọng U13 HLHT sẽ vượt qua cửa ải lớn đến từ Hà Nội để giành quyền tham dự Vòng chung kết giải sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng sắp tới.

Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2022 với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai” nhằm tiếp tục đưa giải đấu trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, giúp các em có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Quang Sáng