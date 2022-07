Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC tại vòng 9 V.League

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC tại vòng 8 Night Wolf V.League 1-2022 diễn ra lúc 18h chiều nay (24/7).

Link xem trực tiếp: On Sports + hoặc tải ứng dụng VTVCab On, On Sports, TV360 để xem trên điện thoại.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn. Đồ họa: C.N.

Hà Nội FC đang có chuỗi thành tích rất tốt sau 7 vòng đấu với 4 chiến thắng, 2 hòa và 1 trận thua, xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2022 với 14 điểm.

Hành quân đến sân Hà Tĩnh, đội bóng của HLV Chun Jaeho chắc chắn sẽ đặt quyết tâm lấy 3 điểm để vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng nhằm tạo lợi thế cho cuộc đua vô địch năm nay.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau khi đánh bại CLB TP Hồ Chí Minh ở vòng 8 trên sân Thống Nhất, đội bóng núi Hồng đã có 11 điểm và leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Thành tích 4 vòng đấu gần đây của đội chủ sân Hà Tĩnh khi giải đấu quay trở lại khá ấn tượng với với 3 thắng, 1 thua.

Ở vòng 9, HLV Nguyễn Thành Công sẽ có thêm sự phục vụ của tân binh Nguyễn Trọng Đại và ngoại binh Dionatan Machado.

Bảng xếp hạng V.League 2022 đến hết ngày 23/7/2022. Đồ họa: C.N.

