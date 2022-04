Phố biển Lộc Hà rộn ràng trước ngày khai trương mùa du lịch mới

Sau 2 năm gần như bị “đóng băng” vì đại dịch COVID-19, ngày 24/4, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) sẽ khai trương mùa du lịch biển năm 2022 trong bối cảnh thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Tất cả đã sẵn sàng để Lộc Hà hướng tới một mùa du lịch biển sôi động.

Những con đường lớn, hai bên rợp bóng cờ hoa dẫn du khách về với biển Xuân Hải trong mùa du lịch mới.

Sau những ngày biển động do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, ngày 22/4, Hội LHPN huyện Lộc Hà đã huy động gần 700 chị em phụ nữ để cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót, Công an huyện Lộc Hà ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở bãi biển Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà).

Chị em phụ nữ Lộc Hà dọn dẹp vệ sinh môi trường ở bãi biển Xuân Hải để chào đón mùa du lịch mới.

Trong thời gian 1 ngày, tất cả khu vực bãi biển, bờ đê, bãi cỏ đã được dọn bỏ rác thải, vỏ nhuyễn thể, cành khô, củi mục… để thay thế bằng cờ, hoa, pano, áp phíc; tạo môi trường sạch sẽ, thân thiện đón chờ du khách trong mùa du lịch mới.

Lãnh đạo thị trấn Lộc Hà kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn tại bãi tắm.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Nguyễn Văn Tình cho biết: “Chính quyền địa phương đã làm xong công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắm hệ thống cọc tiêu giới hạn, bố trí lực lượng ứng trực cứu hộ, cứu nạn tại bãi tắm. Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, hàng quán phải quán triệt nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, an toàn cháy nổ, niêm yết giá, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan chung…”.

Các loại hải sản tươi ngon được Nhà hàng 007 chuẩn bị để phục vụ cho khách đến khai trương mùa du lịch mới.

Những ngày qua, các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, dịch vụ vui chơi giải trí… cũng gấp rút chuẩn bị để đón khách. Trong các nhà hàng, các bể chứa đã đầy ắp các loại hải sản tươi ngon, mang đậm hương vị và hồn cốt của quê biển như: tôm, cá, mực, cua, ghẹ, hàu, hến... phục vụ nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Biển Lộc Hà đã nhộn nhịp từ nhiều ngày nay.

Anh Trần Hữu Hòa – Chủ nhà hàng Hòa Duân (TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà) chia sẻ: “Sau khi tu sửa quán hàng, chuẩn bị nguồn nước ngọt, dọn dẹp bãi đậu xe, mua sắm thêm đồ dùng, nhà hàng chúng tôi đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng thủy sản tươi sống, chất lượng với giá trị gần 200 triệu đồng. Phục vụ du khách mùa du lịch mới, cơ sở tuyển thêm 10 nhân viên, đầu bếp và chuẩn bị các vấn đề về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19… nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất”.

Giàn đèn sân khấu đang gấp rút được lắp đặt để phục vụ chương trình văn nghệ tại lễ khai trương.

Dự báo, trong những ngày tới, lượng du khách về bãi tắm Xuân Hải sẽ tăng đột biến, nhất là trong dịp khai trương nên vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được chú trọng. Hiện nay, Công an huyện Lộc Hà, Công an thị trấn Lộc Hà và các xã lân cận đang tích cực phối hợp, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, phòng chống các loại tội phạm; đồng thời bố trí nhân lực và phương tiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Sân khấu phục vụ khai mạc các giải thể thao, các trò chơi dân gian...

Thiếu tá Diệp Xuân Quý - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà thông tin: “Sắp tới, lượng người về khu vực bãi tắm sẽ rất đông, nguy cơ tắc đường hay chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông… sẽ tăng cao. Để giảm thiểu nguy cơ xẩy ra tai nạn và các vấn đề tiềm ẩn khác, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là những tuyến giao thông huyết mạch; bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng cho du khách nhằm tránh ách tắc cục bộ…”.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Lộc Hà cho hay: “Trong ngày lễ khai trương du lịch biển năm 2022, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi như: chương trình nghệ thuật chào mừng, giải bóng chuyền nữ, giải đi cà kheo trên bãi biển, chương trình biểu diễn dân vũ, trưng bày và thưởng thức các sản phẩm OCOP…

Cách bãi tắm Xuân Hải khoảng 1 km là Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Cửa Sót - điểm đến lý tưởng cho những du khách. (Ảnh: Trang thông tin Lộc Hà).

"Ngoài ra, trong mùa du lịch biển năm nay, chúng tôi sẽ có các hoạt động giới thiệu mở rộng tuyến du lịch từ khu du lịch biển đến con đường bích họa, cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim), lên núi Bằng Sơn - chùa Kim Dung (thị trấn Lộc Hà) để thưởng ngoạn toàn cảnh khu du lịch biển nhìn từ trên cao; tổ chức lễ hội đền Chiêu Trưng Lê Khôi; thi sáng tác biểu trưng logo huyện; xuất bản cuốn “Cẩm nang du lịch Lộc Hà” giới thiệu các điểm đến hấp dẫn, ẩm thực, lễ hội, tour du lịch...”, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện cho biết thêm.

Bãi biển Lộc Hà thơ mộng đang chờ đón du khách sau những năm tháng “đóng băng” vì đại dịch COVID-19. (Ảnh: Trang thông tin Lộc Hà).

Có mặt trước thềm khai trương mùa dịch biển 2022, anh Nguyễn Văn Phương (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) chia sẻ: “Bãi biển Xuân Hải rất đẹp, thoải, xung quanh có nhiều danh thắng, giao thông thuận tiện, lại có thể lựa chọn nhiều món hải sản ngon. Vì vậy, 2 ngày cuối tuần này, gia đình tôi quyết định lưu lại đây để xem lễ khai trương và thưởng thức các chương trình vui chơi, lễ hội. Ngoài ra, trong dịp hè năm nay, chúng tôi còn tổ chức nhiều chuyến du lịch về đây khám phá, trải nghiệm”.

Tiến Dũng