Tập trung hoàn thiện quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đề nghị đơn vị lập đề án quy hoạch tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung để đề án quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu sớm được phê duyệt.

Sáng 15/2, UBND huyện Can Lộc tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An (đơn vị lập đề án quy hoạch) khái quát các nội dung chính của đề án quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu (xã Kim Song Trường, Can Lộc). Đề án được xây dựng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản, di tích gắn với du lịch. Đây là hướng phát triển du lịch có trọng tâm của Hà Tĩnh nói chung và huyện Can Lộc nói riêng.

Đề án đã đánh giá tình hình, thực trạng công tác bảo tồn các di sản văn hóa làng Trường Lưu thời gian qua; tập trung phân tích hiện những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và hiện trạng các di tích văn hóa, đồng thời nêu ra thách thức của địa phương trong việc khôi phục cảnh quan của làng Trường Lưu.

Đại diện Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An khái quát các nội dung chính của đề án quy hoạch.

Theo đại diện Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An, làng Trường Lưu hiện có 8 cảnh đẹp (bát cảnh) gồm: chợ Quan, rú Phượng, Hân Thiên tự, ao Nghĩa Thương, Miếu cổ, ao Sen, giếng Thạc, vườn hoa họ Nguyễn.

Làng Trường Lưu hiện tại có 3 di sản được UNESCO công nhận gồm Mộc bản trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ và bộ sưu tập Văn bản Hán Nôm; 7 di tích cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường: Đề án cần bổ sung thêm các điểm xử lý rác thải, việc di dời nghĩa trang hiện có cần có định hướng trước.

Hệ thống hạ tầng giao thông của làng Trường Lưu tương đối thuận lợi, nằm trong hệ thống di tích đang được khai thác có hiệu quả như: Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích - chùa Đại Hùng (thị xã Hồng Lĩnh) - đền Củi (huyện Nghi Xuân), làng Tiên Điền (Nghi Xuân) – khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên).

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng: Quy hoạch cần bảo tồn được nét văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm. Cần có thêm không gian để tổ chức các trò chơi dân gian, diễn xướng...

Tuy nhiên, hiện phần lớn hiện trạng cảnh quan trong bát cảnh chỉ còn lại vết tích; các di tích và giá trị văn hóa truyền thống vẫn mang tính dòng họ gây khó khăn trong việc khai thác để tạo thành 1 tuyến du lịch ấn tượng, có hiệu quả. Việc lập dự án khôi phục hệ thống cảnh quan và các dự án tạo yếu tố mới cần huy động nguồn vốn lớn…

Trước thực tế đó, Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An đã đưa ra 2 phương án quy hoạch xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu theo hai phân khu gồm khu vực bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, di tích và khu vực phát triển mới.

Thảo luận, góp ý dự thảo đề án, các đại biểu cho rằng đề án xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường Lưu là vấn đề hết sức cần thiết, do đó, đề án cần phải nghiên cứu kỹ càng.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Làng Trường Lưu có tiềm năng rất lớn để xây dựng du lịch. Vì vậy, việc đổi mới trong cách làm và cách đầu tư bài bản là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cũng phải được đồng bộ, ổn định để phục vụ du khách...

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương: Tính khả thi của đề án khá tốt, tuy nhiên quy hoạch các phân khu chức năng cần cụ thể hơn.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong đề nghị Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An tiếp thu các ý kiến của đại biểu, nghiên cứu kỹ lưỡng trong việc thiết kế giao thông, hạ tầng...

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong kết luận cuộc họp

Làng Trường Lưu là di tích văn hóa vì vậy thiết kế đường giao thông bằng bê tông là chưa phù hợp, thay vào đó nên lát gạch; cần thiết kế thêm các điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, thư giãn; cập nhật kịp thời các quy hoạch của tỉnh, huyện, khảo sát diện tích quy hoạch làng Trường Lưu chi tiết hơn.

Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An tiếp tục phối hợp với xã Kim Song Trường, phòng kinh tế hạ tầng huyện tập trung hoàn thiện để đề án sớm được phê duyệt.

Ngọc Thắng - Hoàng Nguyên