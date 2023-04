Xuân Thành trước ngày khai trương du lịch biển

Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) có bờ cát trắng phẳng mịn trải dài, nước biển trong xanh. Nơi đây hội đủ các hoạt động thể thao, nghỉ dưỡng như sân golf, trường đua chó, cưỡi ngựa…

(Nguồn video: Trung tâm Truyền thông huyện Nghi Xuân)

Khu du lịch Xuân Thành có bờ cát trắng phẳng mịn trải dài, nước biển trong xanh, có dòng sông chảy ven bờ. Đây là địa điểm gần cầu Cửa Hội nối với Nghệ An và liên kết vùng khá thuận lợi với các địa phương của Hà Tĩnh theo quốc lộ ven biển. Từ Xuân Thành về Khu di tích Nguyễn Du, nhà thờ Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiên Điền chỉ hơn mười cây số.

Khu du lịch Xuân Thành là điểm dừng chân lý tưởng của du khách gần xa. Ảnh: Đậu Hà

Nơi đây hội đủ các hoạt động vui chơi, thể thao, nghỉ dưỡng như sân golf, trường đua chó, trải nghiệm cưỡi ngựa… Hải sản nơi đây cũng tươi ngon, đa dạng. Chính vì vậy, Xuân Thành là điểm dừng chân lý tưởng của du khách gần xa. Năm nay, Xuân Thành được tỉnh chọn là điểm tổ chức lễ khai trương du lịch biển cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào đêm 22/4.

Đến với Xuân Thành, ngoài được tắm biển, nghỉ dưỡng du khách còn được thưởng thức hải sản tươi ngon

Trong đêm khai trương, tại quảng trường Khu du lịch Xuân Thành, người dân và du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Xuân Thành - trang thơ hòa cánh sóng” cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Sự kiện đặc biệt này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh và được tiếp sóng kết nối với kênh truyền hình Trung ương và một số tỉnh, thành trong cả nước.

Hơn 2 tháng qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao huyện Nghi Xuân xây dựng chương trình, kế hoạch cho lễ khai trương đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đối với du khách gần xa cũng như Nhân dân trên địa bàn. Thời điểm này, Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành đã và đang triển khai nhiều phần việc theo kế hoạch đề ra đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ, phục vụ du khách an toàn trong mùa du lịch biển.

Các tổ chức, đoàn thể ra quân làm vệ sinh môi trường biển chuẩn bị cho lễ khai trương

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Trưởng BQL Khu du lịch Xuân Thành cho biết: Ngoài tổ chức treo cờ, băng rôn, pa-nô chào mừng trên các trục đường trung tâm, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể huy động 2 đợt ra quân với hơn 500 lượt người vệ sinh môi trường trên các trục đường chính từ cầu Đông Hội đến khách sạn Mường Thanh và phát quang, cắt cỏ hành lang các trục đường phục vụ lễ khai trương.

“Chúng tôi cũng đã đầu tư gần 200 triệu đồng nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng quanh khu vực tổ chức sự kiện; thành lập tổ cứu nạn, cứu hộ và sửa chữa các chòi canh gác đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển; trang hoàng lại các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh; tu sửa lại các điểm check-in, các dịch vụ đa dạng phục vụ du khách trong dịp hè này” - ông Hùng cho hay.

Xuân Thành với bãi biển đẹp và hệ thống khách sạn cao cấp (Ảnh: Đình Nhất)

Khu du lịch Xuân Thành hiện có 9 cơ sở lưu trú với quy mô gần 600 phòng và 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khoảng 4.200 người. Các cơ sở này cũng đang tập trung tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định.

Anh Hoàng Chí Công - quản lý nhà hàng Biển Xanh cho biết: Nhà hàng đang gấp rút chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị với quy mô đủ phục vụ cho gần 1.000 người. Đặc biệt, nhà hàng chuẩn bị nhiều hải sản tươi sống, rõ nguồn gốc, đảm bảo ATVSTP, đồng thời chế biến thêm nhiều món ăn mới lạ để phục vụ nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách.

Các cơ sở lưu trú đang tất bất trang hoàng phòng nghỉ đón du khách vào mùa du lịch biển

Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành (5 sao) với 176 phòng nghỉ sang trọng cũng tất bật dọn dẹp, sửa soạn lại phòng nghỉ, đầu tư hàng trăm triệu đồng để trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

“Không những chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hằng năm, vào mùa du lịch, nhân viên khách sạn đều được tập huấn về ứng xử giao tiếp, tập huấn ATVSTP, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh dịch vụ du lịch”, ông Võ Anh Tuấn - Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành cho hay.

Lực lượng Công an xã Xuân Thành kiểm tra trại các cơ sở lưu trú, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Để tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm nay an toàn, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Xuân Thành cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ tại Khu du lịch Xuân Thành.

Theo ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, là cơ hội để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, góp phần phát triển KT-XH của huyện tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh về đất và người Nghi Xuân đến với du khách trong nước, quốc tế.

Tin liên quan: Biển Hà Tĩnh gọi mời du khách Khi mây mù cuối xuân dần tan cũng là lúc đất trời chuyển mình vào hạ. Biển Hà Tĩnh với những bãi cát mịn ươm vàng màu nắng, dòng nước biếc xanh lại xôn xao tiếng sóng mời gọi bước chân du khách muôn phương…

Ấn tượng các điểm check-in tại Khu du lịch biển Xuân Thành Các công trình check-in của tuổi trẻ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tại Khu du lịch biển Xuân Thành được triển khai nhằm tạo điểm nhấn, thu hút khách về tham quan, trải nghiệm...

Hữu Trung