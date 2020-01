Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới

Cho đến nay đã có 4 trường hợp bị nhiễm chủng virus corona mới được ghi nhận ở Thái Lan, trong đó 3 người là khách du lịch Trung Quốc và một người Thái Lan.

Sân bay Suvarnabhumi đặt máy kiểm tra thân nhiệt để theo dõi hành khách nhập cảnh vào Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan ngày 22/1 xác nhận một phụ nữ 73 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Nakhon Pathom là bệnh nhân người Thái đầu tiên bị nhiễm chủng virus corona mới.

Như vậy, cho đến nay đã có 4 trường hợp bị nhiễm chủng virus corona mới được ghi nhận ở Thái Lan, trong đó 3 người là khách du lịch Trung Quốc và một người Thái Lan. Hai trường hợp khách du lịch Trung Quốc nhiễm chủng virus corona mới đầu tiên đã được xuất viện và trở về nhà.

Bệnh nhân Thái Lan bị ốm sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 và đang được điều trị ở tỉnh Nakhon Pathom. Truyền thông sở tại cho biết các quan chức y tế đã xác định trường hợp này bị nhiễm chủng virus corona mới.

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, tình hình sức khỏe của bệnh nhân người Thái đang dần cải thiện và sẽ được xuất viện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy không còn bị nhiễm virus.

Bộ trưởng Anutin khẳng định Bộ Y tế Thái Lan đang theo sát những hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về kiểm soát bệnh nhằm đảm bảo an toàn của người dân. Bộ Y tế Thái Lan cũng thường xuyên cập nhật và thảo luận tình hình với WHO và nhận được sự đánh giá cao của các quan chức WHO về những nỗ lực trong việc cung cấp thông tin liên quan đến chủng virus mới này đến người dân.

Chủng virus corona lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở thành phố này. Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được ghi nhận ở Thái Lan.

Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán đi du lịch Thái Lan. Khi tới sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok ngày 8/1, người này ngay lập tức phải nhập viện do có những triệu chứng nhiễm bệnh như sốt cao và ho. Các xét nghiệm đối với bệnh nhân này đã cho kết quả dương tính với virus trên.

Chính quyền Thái Lan đang đẩy mạnh việc kiểm tra các du khách Trung Quốc, siết chặt giám sát tại 4 sân bay thường xuyên có chuyến bay từ thành phố Vũ Hán như Suvarnabhumi, Don Mueng, Chiang Mai và Phuket. Ước tính có gần 1 triệu lượt du khách Trung Quốc sẽ tới Thái Lan vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Bộ Y tế Thái Lan đã trấn an người dân bằng những đảm bảo rằng các biện pháp đang được triển khai nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona mới.

