Cơ hội làm lại cuộc đời của 1 lái xe taxi ở Hà Tĩnh từ quyết định đình chỉ vụ án

Vụ án T.M.C. (SN 1995, trú phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh) phạm tội “Cố ý gây thương tích” là một trong những vụ án hiếm hoi được Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh ra quyết định đình chỉ ngay trước ngày xét xử...

Hơn 7 tháng trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến sai lầm của bản thân, T.M.C vẫn không thôi dằn vặt. Trong một lần nóng giận, thiếu kiềm chế, C. đã dùng dao gây thương tích cho chính đồng nghiệp của mình.

T.M.C hiện đang làm lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

C. và anh V.C.N. (SN 1988, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cùng làm lái xe taxi trên địa bàn thành phố. Khoảng 9h ngày 7/2/2021, tại một quán nước trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh), giữa C. và anh N. xảy ra mâu thuẫn khi C. cho rằng, đồng nghiệp tranh giành khách của mình. Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, C. đã sử dụng dao nhọn chém trúng vùng thái dương bên trái của đồng nghiệp, gây thương tích 2% cho nạn nhân.

Quá bức xúc trước hành vi liều lĩnh của đồng nghiệp, ngày 23/2, anh N. đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh.

Được biết, C. từng có tuổi thơ bất hạnh, sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi vừa tròn 2 tháng tuổi. Về sau, khi bố đi bước nữa, nỗi mặc cảm, tủi thân vì mất mẹ cùng với tâm lý không được gia đình mới quan tâm, yêu thương luôn đeo bám C., để rồi cậu đã sớm bỏ học...

“Tổng thu nhập từ nghề lái xe taxi của em và công việc bán quần áo thuê của vợ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, thời điểm ấy, công việc của em gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thêm vào đó, vợ vừa sinh con đầu lòng nên gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến em rất áp lực. Cũng chính vì vậy, em đã hành xử bồng bột, thiếu suy nghĩ khi nghĩ rằng, anh N. cướp đi miếng ăn của mình” - C. trải lòng.

Do gia đình T.M.C thuộc diện cận nghèo nên bị can được trợ giúp pháp lý miễn phí. Người bào chữa cho bị can là anh Nguyễn Khánh Toàn (Trung tâm Trợ giúp viên pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh). Sau quá trình tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, anh Toàn đã nhìn nhận bao quát và đưa ra đánh giá khách quan, toàn diện về vụ án T.M.C.

“Do C. từng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng vào ngày 1/1/2017 nên nếu vụ án lần này tiếp tục xét xử, C. sẽ không tránh khỏi mức án tù giam. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, cơ hội phát triển của C. cũng như hệ lụy đối với gia đình, con cái về sau, nhất là khi người này đã rất hối hận và nhận ra lỗi lầm của mình. Hành vi của T.M.C rất đáng trách nhưng xét ở một góc độ nào đó, bị can có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Vì vậy, bên cạnh thái độ ăn năn hối cải của C., tôi luôn cố gắng để có thể tìm kiếm cơ hội sửa chữa lỗi lầm của bị can” - anh Toàn chia sẻ.

Trên cơ sở đó, anh Nguyễn Khánh Toàn đã gặp gia đình anh V.C.N. Một mặt, anh viện dẫn các quy định của pháp luật, mặt khác, phân tích về “được – mất” khi vụ án được đưa ra xét xử. Bên cạnh sự hỗ trợ của người bào chữa, T.M.C đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, đồng thời, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Thấy được thành ý, thiện chí của C., gia đình anh N. đã chấp thuận cho bị can có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Ngày 2/7/2021, anh V.C.N. đã gửi đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự lên Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh với nội dung: “Các bên đã thống nhất và thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại. Ông T.M.C đã ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi phạm tội, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Hơn nữa, việc gây nguy hại cho tôi không lớn, do đó, không nhất thiết phải tiến hành xét xử vụ án”.

Theo đó, Tòa án nhân dân TP Hà Tĩnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 47/2021/TL-HSST ngày 11/6/2021 đối với T.M.C.

“Điều em mừng nhất là anh N. đã vui vẻ, cởi mở trở lại; giữa hai anh em vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp. Dù e ngại và có chút mặc cảm khi bản thân không được học hành đến nơi đến chốn nhưng em vẫn tin mình sẽ có cơ hội để phát triển tốt hơn, để vợ không còn vất vả và con em có tương lai tươi sáng hơn” - C. tâm sự.

