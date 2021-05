Bộ đội biên phòng giữ vững biên cương, đón ngày hội lớn (bài 1): Nhận diện những nguy cơ…

Để đảm bảo an ninh, an toàn trên 2 tuyến biên giới phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã và đang ngày đêm bám trụ nơi biên cương, bờ biển, chắc tay súng giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ bình yên cho Nhân dân trên 2 tuyến biên phòng.

Video: Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuần tra, chốt chặn bảo vệ đường biên, cột mốc, cửa khẩu để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia, an ninh biên giới và an toàn dịch bệnh.

Hiện nay, trên 2 tuyến biên giới ở Hà Tĩnh đang cơ bản ổn định, bình yên. Tuy nhiên, trước ngày hội bầu cử, dự báo tình hình an ninh chính trị sẽ có những diễn biến phức tạp. Việc nhận diện sớm nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, an toàn xã hội để chủ động đấu tranh, ngăn ngừa được lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu.

Ngày bầu cử sắp đến gần cũng là thời điểm cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đang đối diện với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị vùng phên dậu để ngày bầu cử diễn ra thắng lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân đối với lực lượng biên phòng càng nặng nề hơn. Hơn lúc nào hết, việc nắm chắc tình hình, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn để chủ động đấu tranh ngăn chặn được các chiến sỹ quân hàm xanh tập trung cao độ.

Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm tra thân nhiệt người dân để phòng chống Covid-19.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng kiêm Trưởng ban Tác huấn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, trong đó có các nước láng giềng với Việt Nam như: Lào, Thái Lan, Campuchia. Hà Tĩnh có đường biên giới tiếp giáp với Lào dài đến 164 km, số lượng người Việt Nam sinh sống, học tập và lao động tại nước bạn có nhu cầu về qua Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo rất lớn nên dịch bệnh Covid-19 từ biên giới thâm nhập vào nội địa luôn có nguy cơ xảy ra.

Bộ đội Biên phòng Cầu Treo phun tiêu độc khử trùng khu cách ly người nhập cảnh từ Lào, Thái Lan về Việt Nam.

Theo thống kê từ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, từ ngày 19/4 đến 11/5, có 1.328 công dân Việt Nam đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để về nước qua CKQT Cầu Treo, song, đến nay mới chỉ có 329 công dân đã được nhập cảnh. Nguyên nhân là do từ ngày 22/4 đến nay, nước bạn Lào tăng cường biện pháp hạn chế, kiểm soát và sẵn sàng đối phó toàn diện nhằm chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ. Trong đó, toàn bộ 18/18 tỉnh, thành của Lào đã thực thi biện pháp phong tỏa, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, một số người đăng ký nhưng không về vì không muốn phải cách ly tập trung hoặc về qua cửa khẩu khác.

Tất cả các công dân nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều được lực lượng BĐBP yêu cầu tuân thủ quy định “5 K” và cách ly đúng theo quy định.

Cùng với công dân nhập cảnh chính ngạch, nhiều người đã tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào về Hà Tĩnh. Một trong những cách thức các đối tượng nhập cảnh trái phép lựa chọn đó là đi trên các phương tiện vận tải hàng hóa, khi đến CKQT Cầu Treo làm thủ tục nhập cảnh thì ẩn nấp, không khai báo hòng trốn tránh cách ly. Ngày 22/2, lực lượng Trạm Kiểm soát biên phòng CKQT Cầu Treo kiểm tra, phát hiện Vũ Ngọc Yên (SN 1987, quê ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) trốn trong cabin phía sau ghế lái chiếc xe tải BKS 37H-003.60 để nhập cảnh, trốn cách ly.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) chuẩn bị tuần tra biên giới để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và ngăn ngừa dịch bệnh.

Phương thức được các đối tượng tìm cách về Hà Tĩnh sử dụng nhiều nhất là cắt rừng qua biên giới để nhập cảnh trái phép. Điển hình như vụ Trần Văn Hương (SN 1976) và Nguyễn Phúc Thành (SN 1991), đều ở xã Phúc Yên, Yên Thành (Nghệ An) vì muốn trốn tránh cách ly khi nhập cảnh đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới, nhưng bị lực lượng BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ (vào đầu tháng 2 năm nay).

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ/25 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Hà Tĩnh. “Tình trạng công dân nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly, không thực hiện các biện pháp phòng dịch trở thành “ngòi nổ” có thể phá hủy bao công sức phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn” - Thượng tá Dũng nhận định.

Bộ đội Biên phòng Cửa Sót phối hợp với các lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn Lộc Hà trao đổi thông tin, tình hình để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong dịp bầu cử.

Trên tuyến biển, dù nguy cơ xâm nhập dịch Covid-19 vào đất liền không cao nhưng không có nghĩa đã an toàn. Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) cho biết: Các tàu thuyền thường đánh bắt độc lập nên nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 được hạn chế. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn vì trong quá trình cập cảng, giao thương hàng hóa, ngư dân vẫn có thể mang mầm bệnh. Trong khi đó, các điều kiện kiểm tra dịch tễ, chăm sóc y tế trên tàu thuyền không có nên nếu chẳng may ngư dân nhiễm bệnh thì rất khó kiểm soát và dễ phát tán…

Trong khi các chiến sĩ quân hàm xanh và lực lượng chức năng đang căng mình ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập trên 2 tuyến biên phòng thì các loại tội phạm cũng lợi dụng cơ hội để đẩy mạnh hoạt động phạm tội. Trên tuyến biên giới đất liền là tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng lậu, nhập cảnh bất hợp pháp. Ở tuyến biển, “tàu lạ” xâm phạm, tàu giã cào khai thác hải sản trái luật, ngư dân tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ, sử dụng thuốc nổ, kích điện…

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình để xuất nhập cảnh trái phép nên cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương ngày đêm bám cảng, bám cửa khẩu để vừa ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, vừa đảm bảo hàng hóa qua cửa khẩu thông suốt, an toàn.

Hàng chục vụ việc tàu giã cào tỉnh khác vào khai thác hải sản trái quy định khiến ngư trường cạn kiệt, gây bức xúc, thậm chí là phát sinh mâu thuẫn với ngư dân địa phương diễn ra khắp tuyến biển từ Nghi Xuân, Cẩm Xuyên đến Kỳ Anh… Những chiếc tàu không có số hiệu ngang nhiên lấn chiếm ngư trường truyền thống, sử dụng lưới điện khai thác hải sản và đâm va, làm hư hỏng tàu thuyền, ngư lưới cụ khiến bà con thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi

(TX Kỳ Anh) điêu đứng hàng năm trời. Những nguy cơ đó cho thấy, tình hình ANTT trên các tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi, nhất là khi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (Đồn Biên phòng Cửa Sót) kiểm tra thuyền viên trong và ngoài tỉnh không chở người từ vùng dịch về cảng cá, âu thuyền và thông báo với các lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên biển.

Bên cạnh đó, “đến hẹn lại lên”, dịp bầu cử này, các thế lực thù địch ngoài nước lại cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị và tôn giáo cực đoan trong nước thực hiện các hành động chống phá. Dù chưa “xuất đầu lộ diện” nhưng chúng đã và đang âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây bất lợi về an ninh chính trị, hoang mang trong dư luận, nhất là trên 2 tuyến biên giới, một số địa bàn trọng điểm ở Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế CKQT Cầu Treo và một số địa bàn biên phòng khác…

Trung tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh) cho biết: Hiện, các đối tượng phản động đang lợi dụng những vấn đề nhạy cảm như: các chương trình, dự án triển khai chậm; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn một số vướng mắc… để kích động một bộ phận người dân chống đối, biểu tình. Mục đích cuối cùng của chúng là gây bất ổn về tình hình ANTT, ảnh hưởng đến ngày hội bầu cử của toàn dân.

Thủ đoạn của các thế lực phản động là lợi dụng triệt để các trang thông tin, mạng xã hội hoặc tấn công vào các thông tin quan trọng để phá hoại, đánh cắp thông tin, phát tán các nội dung xấu, độc. Bọn chúng cũng sẵn sàng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”, tuyên truyền kích động, chia rẽ nội bộ, hạ thấp vai trò và uy tín nhân sự trong bầu cử.

Cách đây gần 2 tháng, lãnh đạo Đồn Biên phòng Đèo Ngang đã chủ động trao đổi, phối hợp, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn biên phòng xã Kỳ Nam.

Thượng tá Bùi Việt Dũng cho biết thêm: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là thế trận an ninh nhân dân, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn gây mất ổn định an ninh chính trị để kịp thời xây dựng phương án đấu tranh ngăn chặn. Nhờ đó, các vụ việc phát sinh đều được xử lý triệt để, đạt hiệu quả cao.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thành công 7 chuyên án, vụ án và bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến ma túy; qua đó, thu giữ 2 bánh hêrôin, 23 kg ma túy dạng đá, 9 kg ketamin, 210.622 viên ma túy tổng hợp, 2 ô tô, 2 xe máy cùng nhiều tang vật phạm tội khác. Hàng chục tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh bị xử lý, nhiều đối tượng vượt biên trái phép bị bắt...

Những người lính nơi tuyến đầu chống dịch tại biên giới Hương Sơn đang được cả hậu phương động viên, tiếp sức.

“Đó là kết quả của cả quá trình nắm bắt, dự báo tình hình, chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án của BĐBP Hà Tĩnh. Chúng tôi đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chính quyền các cấp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm cũng như các thế lực thù địch, giữ vững sự bình yên trên địa bàn biên giới” - Thượng tá Bùi Việt Dũng chia sẻ thêm.

Bài: Long - Tuệ - Dũng

(Còn nữa)