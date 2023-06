Công an Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích hội thi quân sự, võ thuật

Tại chung kết hội thi quân sự, võ thuật trong CAND lần thứ 2 diễn ra tại Quảng Nam với sự tham gia của 33 đội thi, Công an Hà Tĩnh đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

Sáng 7/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc vòng chung kết hội thi quân sự, võ thuật lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội

Tại chung kết hội thi, có 33 đội với gần 1.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, tham gia thi đấu. Đây là các đội đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi vòng loại của 4 bảng.

33 đội thi đấu, tranh tài ở 2 môn: môn quân sự với nội dung chạy vượt vật cản và bắn súng quân dụng; môn võ thuật với các nội dung thi về kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn, phân thế bài Mai hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật CAND.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao giải khuyến khích toàn đoàn cho đại diện đội thi Công an Hà Tĩnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 101 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi của Bộ Tư lệnh CSCĐ; các đội Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Đắk Lắk, Công an TP Hồ Chí Minh cùng giành giải nhì; giải ba thuộc về các đội thi Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2.

Công an Hà Tĩnh cùng với đội thi của 9 đơn vị, địa phương khác đạt khuyến khích toàn đoàn. Ngoài ra, đội Công an Hà Tĩnh còn giành giải nhì toàn đoàn bắn đĩa súng ngắn CZ75; giải ba đồng đội bắn vận động 2 tư thế súng ngắn CZ75...

Công an Hà Tĩnh cùng 9 đội thi khác giành giải khuyến khích toàn đoàn.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tham dự hội thi với 49 vận động viên, là những cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu, chuyên môn, thể lực tốt đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nhung Đức