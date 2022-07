Lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở Hà Tĩnh

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 207 vụ/570 đối tượng phạm pháp hình sự, đấu tranh triệt phá 12 ổ nhóm/119 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã; phát hiện 228 vụ/265 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; khởi tố 3 vụ/5 bị can về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; phát hiện, bắt giữ 498 vụ/505 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng biên phòng, hải quan, cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 107 vụ/191 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 50 kg ma túy đá, hơn 18 kg ketamine, gần 42.500 viên hồng phiến.