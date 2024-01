Vững chắc nhiệm vụ biên phòng toàn dân ở ven biển Thạch Hà

“Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

Chiều 4/1, UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 - 2024 huyện Thạch Hà đã tổ chức được trên 40 đợt tuyên truyền tập trung, 100 buổi tuyên truyền lồng ghép, với hàng nghìn lư­ợt người dân tham gia thực hiện nhiệm vụ biên phòng toàn dân. Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; xác định rõ trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã phối hợp với các lực lượng tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm soát, bắt xử lý hàng chục vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới, biển. Phối hợp xác lập, đấu tranh thắng lợi 42 vụ/115 đối tượng.

Trong đó, có 7 chuyên án, vụ án về ma túy, thuốc nổ, pháo nổ; 12 vụ đánh bạc; 23 vụ sử dụng kích điện và tàu giã cào đánh bắt thủy, hải sản trái phép. Qua đó, thu giữ hàng chục gam heroin, hơn 100 kg pháo nổ, 36 kg thuốc nổ công nghiệp, hơn 100 kíp nổ và hàng trăm khẩu súng tự chế các loại.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh một số nội dung tại hội nghị.

Đến nay, tại 6 xã ven biển trên địa bàn huyện Thạch Hà đã thành lập được 67 tổ tự quản ANTT/849 thành viên và 113 tổ tàu thuyền an toàn/387 thành viên. Các tổ cơ bản ổn định về thành viên, góp phần cụ thể hóa và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa Sót cũng đã thực hiện tốt phong trào “Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, đóng góp hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xóa bỏ vườn tạp và triển khai các phần việc nặng nhọc khác cho bà con Nhân dân.

Trên cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua, tại hội nghị chiều 4/1, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều nội dung thiết thực tại cơ sở.

Từ đó, hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: tăng cường công tác quản lý Nhà nước về biển, đảo gắn với ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển; khai thác tiềm năng kinh tế từ biển; khai thác tiềm năng du lịch có hiệu quả, kết hợp tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, phối hợp các hoạt động quốc phòng, an ninh...

Dịp này, UBND huyện Thạch Hà đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

UBND huyện Thạch Hà tặng giấy khen cho 4 tập thể...

...và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Văn Chung